BEÜ, Teknofest İnsansız Hava Araçları Yarışmasına katıldı

Havacılık, Bilim ve Teknoloji Fuarı (TEKNOFEST) kapsamında düzenlenen yarışmaya Dr. Öğretim Üyesi M. Fatih Kuluöztürk danışmanlığında ve İlim Yayma Cemiyeti sponsorluğunda elektrik-elektronik bölümü öğrencileri Seyithan Gök, Hakan Kartal ve Murat Şimşek katıldı. "Gökyüzünün Gözü" isimli takımlarıyla 85 takım ve 500’ü aşkın yarışmacının olduğu organizasyona döner kanatlı insansız hava aracıyla katılan BEÜ öğrencileri, üniversiteyi ve Bitlis’i başarıyla temsil etti.

TEKNOFEST’in beklediklerinden daha verimli geçtiğini ifade eden Bilim ve Teknoloji Öğrenci Topluluğu Akademik Danışmanı Dr. Öğretim Üyesi M. Fatih Kuluöztürk, “Temel bilimler ve mühendisliğe ilginin azalmaya başladığı bu dönemde, bilim ve teknolojiye gönül vermiş gençlerin bir araya gelmesi ve paylaşımlarda bulunmasının yanı sıra festivale katılan ebeveyn ve çocuklarının da ilgisini çekmesi nedeniyle çok değerli bir etkinlik. Burada bulunmak bile oldukça önemli. Takım olarak kurduğumuz atölyede geceli gündüzlü yaptığımız çalışmalar ve verdiğimiz emeklerin karşılığını, böyle muhteşem bir etkinlikte bulunarak ve üniversitemizin adını temsil ederek almış bulunuyoruz. Bilim ve Teknoloji Öğrenci Topluluğu olarak 14 farklı alanda yarışmaların düzenlendiği TEKNOFEST festivaline önümüzdeki yıl daha fazla alanda, daha çok takım ve öğrenci ile katılmak üzere gerekli çalışma ve planlamaları şimdiden başlattık. Ülkemizin teknolojik hamlesi olarak lanse edilen bu etkinliğe daha geniş bir katılım sağlayarak, ülkemizin bu alandaki hedefleri doğrultusunda gerekli olan yetişmiş insan ve iş gücüne katkı sağlamak temel amacımızdır. Bu bağlamda hoca ve öğrencilerin yanı sıra ilimiz idari birimlerinin ve iş dünyasının katılım ve desteklerini bekliyoruz” diye konuştu.