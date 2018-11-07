BEÜ, Türkiye Gençlik Zirvesine katıldı

Bitlis Eren Üniversitesi (BEÜ) Ombudsmanlık Topluluğu Yönetim Kurulu Başkanı Tayfun Bartik, Türkiye Gençlik STK'ları Platformu (TGSP) tarafından "Gençlik ve Sosyal Girişimcilik" temasıyla düzenlenen Türkiye Gençlik Zirvesine katıldı.

Yıldız Teknik Üniversitesi (YTÜ) Davutpaşa Kongre Merkezinde düzenlenen programa Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun yanı sıra Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, TGSP Yönetim Kurulu Üyesi Bilal Erdoğan, milletvekilleri, gençler ve çok sayıda davetli katıldı. Gençliği, sivil toplum kuruluşları yöneticilerini, araştırmacıları ve gençlik politika yapıcılarını bir araya getirmek amacıyla ilk kez gerçekleştirilen zirvede, "Sosyal Girişimcilik Ödülleri" de sahiplerini buldu. Dereceye girenlere ödülleri Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından verildi.

Ayrıca törende, TGSP Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Faruk Terzi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a üzerinde hat yazısının bulunduğu bir tablo hediye etti. Zirve, TGSP etrafında bir araya gelen sivil toplum kuruluşları başkanlarının da yer aldığı aile fotoğrafı çekiminin ardından sona erdi.