BEÜ’de ‘Anneler Günü’ programı

Üniversitenin merkezi konferans salonundaki programa, akademik ve idari personel ile çok sayıda öğrenci katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan program, açılış konuşmalarıyla devam etti. Sözlerine programa katılanları selamlayarak başlayan BEKGEM Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Hatice Kızıltaş, Anneler Günü’nün ilk kez 1908 yılında ABD’de, Türkiye’de de 1955 yılından itibaren kutlandığını ifade etti. Anneler Günü kutlamalarının aslında binlerce yıllık geçmişi olduğunu, dini ve mitolojik inanışlara dayandığını belirten Kızıltaş, şunları söyledi:

“Anneler Günü geleneği antik çağda Yunan mitolojisinde yer almakta olup, ilkbahar festivali kutlamalarıyla ortaya çıkmıştır. Bir annenin en büyük sorumluluğu çocuğunun eğitimidir. Çünkü çocuklar ilk olarak anneyi örnek alır. Anne onlar için bir rol modeldir. Anne sırdaştır, arkadaştır. Adaletli, erdemli ve idealist bir toplumun yetişmesine en büyük katkıyı yapan annelerdir. BEKGEM olarak, anne olmuş, olmamış, sevgisi anne gibi koşulsuz ve sonsuz olan herkesin Anneler Günü’nü kutluyoruz. Kan ve gözyaşının hüküm sürdüğü topraklardaki annelerin de Anneler Günü’nü kutluyoruz. Mülteci annelerinin, şehit annelerinin, özel çocuk büyüten annelerinin kısaca tüm dünya annelerinin Anneler Günü’nü kutluyor, saygılar sevgiler sunuyorum.”

“Bizi millet yapan değerlerin her birimizde hayat bulmasında, yaşatılmasında annelerimizin büyük payı vardır” diyen BEÜ Rektörü Dr. Erdal Necip Yardım, sağlıklı ve huzur dolu bir toplum yaşantısının tesis edilmesinde annelerin önemli rol oynadığını söyledi. Annelerin aile ve toplum hayatının temel direği olduğunu belirten Prof. Dr. Yardım, “Anne ve babaya saygıyı esas alan, cennetin annelerin ayakları altında olduğuna inanan bir geleneğin mensubu olan bizler, her daim annelerimizin kıymetini bilmeliyiz. İyi bir insan, iyi ve sağlıklı bir toplum; annelerin gönlünü hoş tutan, onları baş tacı yapandır. Ömürlerini ailelerine vakfeden, her zaman saygıların en büyüğünü hak eden annelerimizin, Anneler Günü’nü kutluyor; vefat etmiş annelerimizi ve özellikle şehit annelerimizi rahmetle ve minnetle yâd ediyorum. Ayrıca bu anlamlı programa katılımınızdan dolayı teşekkür ediyor, programda emeği geçen herkese ayrı ayrı teşekkür ediyorum” dedi.

Program, Üniversite Genel Sekreter Vekili M. Zahid Kuldaş’ın şiir dinletisinin ardından, ‘Anne Olmak’ adlı panelle devam etti.

Başkanlığını Dr. Öğretim Üyesi Hatice Kızıltaş’ın yaptığı panele, Yazar Saliha Erdim, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Öğretim Görevlisi Sosyolog Yasemin Gezer Tuğrul ve Psikolog Ömer Saygın panelist olarak katıldı.

Yaklaşık iki saat süren program, Rektör Prof. Dr. Erdal Necip Yardım’ın panelistlere plaket takdim etmesiyle sona erdi.