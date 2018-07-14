BEÜ’de Bilgisayar Mühendisliği Bölümü açılıyor

BEÜ Mühendislik Mimarlık Fakültesi bünyesinde açılacak olan Bilgisayar Mühendisliği Bölümü’ne bu yıl 60 öğrenci alınacak.

Bitlis Eren Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erdal Necip Yardım, üniversitede Mühendislik Mimarlık Fakültesi bünyesi altında Bilgisayar Mühendisliği Bölümü açılacağını ve bu bölüme 60 öğrenci alınacağı müjdesini verdi.

Posta Hizmetleri Programına 40 Öğrenci Alınacak

Rektör Yardım, konuyla ilgili yaptığı açıklamasında, “Adilcevaz Meslek Yüksekokulu, Posta Hizmetleri Programı’na da 40 öğrenci alınacak. Öte yandan bu yıl Sosyoloji Bölümü, Geleneksel Türk Sanatları Bölümü ve Sinema -Televizyon Bölümü’ne öğrenci almayı hedefliyoruz. Güroymak Meslek Yüksekokulumuzu açtık. Güroymak Meslek Yüksekokulu Çağrı Merkezi Hizmetleri Programına da dosya hazırladıktan sonra öğrenci alacağız” dedi.