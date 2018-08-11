BEÜde ‘Bitlis Kent Belleği’ sunumu ve belgesel film gösterimi yapıldı

Bitlis’e gelen BETAV Başkanı Ahmet Eren ve beraberindeki heyet programdan önce BEÜ Rektörü Prof. Dr. Erdal Necip Yardım’ı makamında ziyaret etti. Yapılan ziyaretin ardından üniversitenin Merkezi Konferans Salonu’ndan gerçekleşen ‘Bitlis Kent Belleği’ sunumu ve belgesel film gösterimi programına geçildi. Program öncesi düzenlenen kokteylde BETAV Yayınları Sergisi yer alırken, açılış konuşmasını BETAV Bitlis Temsilcisi Muzaffer Ahlat yaptı. Kentlerin tarihini coğrafyaların belirlediğini ve bu kentlerin başında gelen illerden birisinin de Bitlis olduğunu söyleyen Ahlat, “Bitlis kenti bir hazineyi saklayan, artarda dizilmiş kilitli kapılar gibi sıra sıra uzanan ve Anadolu’nun yüksek platolarını Mezopotamya’nın geniş ovalarından ayıran Doğu Torosların yegane geçit verdiği bir geçitte yer almaktadır. Doğu ile Batı arasındaki yüzyıllar boyunca ticaret, Bitlis Vadisi’nden geçen bu yollar üzerinden yapılmıştır” dedi.

Tarihi ve ticari birikimin zenginliği ile farklı kültürlerin, inançların ve dillerin yaşadığı şehir olduğunu belirten Ahlat, Bitlis, 20’nci yüzyıl başında karşılaştığı Rus işgali, Birinci Dünya Savaşı ve Ermeni tehciri ile ağır yıkıma uğramış, nüfusu azalmış, iktisadi ve sosyal hayatı tükenmiştir” diye konuştu.

Bu yıkımın Bitlislilerin eğitim görmek ve çalışmak için batı illerine göç etmesiyle devam ettiğini belirten Ahlat, “Ancak Bitlis tarihi nesilden nesile aktarılan menkıbeler, hikayeler, destanlar, türküler ve geleneklerle büyüyen Bitlisliler, şehirlerin tarihindeki önemine ve kültürel canlılığına yeniden ulaşması gerektiğine hep inandılar. Hiçbir zaman yitirmedikleri bu inançlarının daha da güçlenmesi için BETAV ve Eren Ailesi; Bitlis Eren Üniversitesi, ilköğretim ve meslek okullarının yapımlarını tamamladılar. Bugüne kadar 3 bin 500’ü aşkın öğrencimizin üniversitelerden mezun olmalarına yardımcı oldular” şeklinde konuştu.

Ahlat konuşmasının sonunda ise, BETAV’ın eğitime verdiği katkıların yanı sıra Bitlis’in tanıtımına, tarihine ve kültürüne sahip çıkmak için birçok görevde rol aldığını da söyledi. ‘Bitlis Kent Belleği’ sunumunu yapan BETAV Denetleme Kurulu Üyesi Sabite Müftüoğlu, “İnsanların belleği ve karakteri olduğu gibi kentlerin de belleği ve karakteri vardır. Bir şehrin hafızası, tarih yazımında çok fazla yer almaz. Geleneksel tarih yazımı siyasi ya da askeridir” dedi.

Geleneksel tarih yazımında insanların sayısal bir değer olarak tarihte yer aldıklarına değinen Müftüoğlu: “19’uncu yüzyılda tarih bilim olarak geliştiğinde bile yazılan tarihin siyasi olduğunu görüyoruz. İnsanların hikâyelerinin bütünü kültürümüzü, şehrin karakterini ve kolektif hafızamızı oluşturduğu için çok önemlidir. BETAV olarak kent tarihi üzerinde çalışmalar yaparak bütün çalışmaları da ortak bir bilgi merkezinde topladık. Bu çalışmanın başlatılmasında en önemli itici gücün, uzman, yetkin ve istekli kişilerin BETAV’da bulunmasıdır” diye konuştu.

BETAV olarak Bitlis’in tarihi ile ilgili yapılan çalışmalardan da bahseden Müftüoğlu, çalışmalarda emeği geçen herkese teşekkür ederek yapılan bütün çalışmaların oluşturulan www.bitliskentbellegi.com adlı web sitesinden ulaşılabileceğini ifade etti.

’20’nci Yüzyıl Başında Bitlis’e Genel Bir Bakış’ adlı konuşmasını yapan BETAV Üyesi Tarihçi ve Dil Bilimci Eralp Yaşar Azap, bugüne kadar yapılan çalışmalardan bahsetti. BETAV tarafından hazırlanan ‘Unutma Kardeşim Bitlis’ adlı belgeselin gösterilmesiyle sona eren program sonrasında yemek programı için Yahya Eren Konuk Evi’ne geçildi. Yemekten sonra BETAV Üyeleri, düzenlenen etkinlikte halay çekerek keyifli anlar geçirdi.

Gerçekleşen programa, Bitlis Valisi İsmail Ustaoğlu, AK Parti Bitlis Milletvekili Vahit Kiler, Rektörümüz Prof. Dr. Erdal Necip Yardım, BETAV Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Eren ve BETAV Üyeleri, Simge Grup Şirketleri Yönetim Kurulu Başkanı M.Nezir Gencer, AK Parti Bitlis İl Başkanı Nesrullah Tanğlay ile birçok davetli katıldı.