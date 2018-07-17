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17 Temmuz 2018 12:17

BEÜ’de ‘Din İstismarı’ ve ‘Darbe Girişimi’ konferansı

Bitlis Eren Üniversitesinde (BEÜ) ‘Din İstismarının Toplum Üzerindeki Sosyolojik Etkileri ve 15 Temmuz Darbe Girişimi’ adlı konferans düzenlendi.

BEÜ’de ‘Din İstismarı’ ve ‘Darbe Girişimi’ konferansı

17 Temmuz 2018 12:17


Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu tarafından ‘15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’ etkinlikleri’ kapsamında program düzenlendi. ‘Din İstismarının Toplum Üzerindeki Sosyolojik Etkileri’ ve ‘15 Temmuz Darbe Girişimi’ konulu programda açılış konuşmasını Sağlık Hizmetleri MYO Müdürü Öğretim Görevlisi Hatice Öntürk yaptı. Öğretim Görevlisi Öntürk, “Milletimiz, 15 Temmuz’da meydanlarda, Çanakkale’de ve İstiklal Savaşı’nda olduğu gibi tüm fertleriyle tek yürek oldu. Bu darbe girişiminde milletimiz, tıpkı bin yıl önce Malazgirt’te olduğu gibi bu coğrafyayı vatan olarak sahiplenme konusundaki kararlılığını ortaya koymuştur” diye konuştu.


BEÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Sabir Rüstemli ise, 15 Temmuz’da yaşanılan darbe girişiminin milletin asil mücadelesi ile başarısızlığa uğratılarak, bu ve benzeri girişimlerin bir daha tekrarlanmaması temennisinde bulundu.


Toplumun değer ve inançlarının istismar edilmemesi gerektiğini ifade eden Bitlis İl Müftü Yardımcısı Ramazan Çiftçi de, İslam dininin özellikle dinin kaynağından öğrenilerek bu tür olumsuzlukların önüne geçilmesi gerektiğini vurguladı.


BEÜ Öğretim Görevlisi Hakan Tuzcu tarafından 15 Temmuz darbe girişiminin toplum üzerinde oluşturduğu sosyolojik ve psikolojik etkilerin boyutu, Türkiye’deki darbelerin sosyolojik süreci ve bu süreçlerin ülke üzerindeki oluşturduğu olumsuz etkileri hakkında bilgi vermesiyle konferans sona erdi.




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