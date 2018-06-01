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01 Haziran 2018 15:16

BEÜ’de ‘Gelecek Elinizde’ projesi

Bitlis Eren Üniversitesi (BEÜ) inşaat mühendisliği öğrencilerine SODES projesi kapsamında teknik gezi düzenlendi.

BEÜ’de ‘Gelecek Elinizde’ projesi

01 Haziran 2018 15:16


Bitlis Eren Üniversitesi tarafından yürütülmekte olan ve Kalkınma Bakanlığı tarafından desteklenen ‘Gelecek Elinizde’ adlı SODES projesi kapsamında İstanbul’a teknik gezi düzenlendi. İnşaat mühendisliği öğretim üyelerinden Doç. Dr. M. Cihan Aydın koordinatörlüğünde 50 öğrencinin katıldığı teknik gezi programında, Türkiye’nin mega projelerinden olan İstanbul 3. Havalimanı inşaatı, Melen Barajı ve İstanbul içme suyu tesisleri incelendi. 29 Ekim 2018 tarihinde tamamlanması planlanan ve 150 milyon yolcu kapasitesiyle dünyanın en büyük havaalanı olacak olan İstanbul 3. Havalimanı ve büyük ölçüde tamamlanan Melen Barajı ve içme suyu projesi hakkında öğrencilere bilgiler aktarıldı.


Program dâhilinde öğrencilere dönük tarihi ve turistik yerlerin gezilmesi, boğaz turu gibi çeşitli sosyal etkinlikler de düzenlendi. Son gün, BEÜ Rektörlüğü ve SODES yetkililerinin de katılmış olduğu iftar yemeği ve öğrencilere hediyelerinin verilmesiyle program son buldu.




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