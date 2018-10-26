İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

BEÜ'de İngilizce kursu verilmeye başladı

Bitlis Eren Üniversitesi (BEÜ) Yabancı Diller Bölümü TÜBİTAK Projesi Kapsamında İngilizce kursu vermeye başladı.


BEÜ Yabancı Diller Bölüm Başkanlığı tarafından yürütülen ve koordinatörlüğünü Dr. Öğretim Üyesi Emrullah Şeker'in yaptığı TÜBİTAK- 3001 Başlangıç AR-GE Projesi kapsamındaki "Türkçe Edinç Temelli İngilizce Kursu" 18 Ekim Perşembe günü, 25 öğrencinin katılımıyla faaliyete başladı. Öğrencilerin, Üniversitenin Yabancı Diller Bölüm Başkanlığı tarafından yürütülen 116K759 no'lu TÜBİTAK ARDEB Projesi “Anadil Edinci Temelli Yabancı Dil Öğretim Modeli ve Türkçe Dil Bilgisel Edinci Temelli Bir İngilizce Ders Kitabı Prototipi Geliştirilmesi” kapsamında iki dönem boyunca toplam 20 haftada, 80 ders saati Türkçe Dil Bilgisel Edinci Temelli Yabancı Dil Eğitimi alacaklar.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Gazete 1. Sayfalar

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.