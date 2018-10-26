BEÜ'de İngilizce kursu verilmeye başladı

BEÜ Yabancı Diller Bölüm Başkanlığı tarafından yürütülen ve koordinatörlüğünü Dr. Öğretim Üyesi Emrullah Şeker'in yaptığı TÜBİTAK- 3001 Başlangıç AR-GE Projesi kapsamındaki "Türkçe Edinç Temelli İngilizce Kursu" 18 Ekim Perşembe günü, 25 öğrencinin katılımıyla faaliyete başladı. Öğrencilerin, Üniversitenin Yabancı Diller Bölüm Başkanlığı tarafından yürütülen 116K759 no'lu TÜBİTAK ARDEB Projesi “Anadil Edinci Temelli Yabancı Dil Öğretim Modeli ve Türkçe Dil Bilgisel Edinci Temelli Bir İngilizce Ders Kitabı Prototipi Geliştirilmesi” kapsamında iki dönem boyunca toplam 20 haftada, 80 ders saati Türkçe Dil Bilgisel Edinci Temelli Yabancı Dil Eğitimi alacaklar.