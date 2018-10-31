BEÜ'de “Kız Öğrenci Spor Turnuvası” başladı

BEÜ'nün çok amaçlı spor salonunda başlayan turnuvaya 9 voleybol, 4 masa tenisi ve 4 satranç takımı katıldı. Bu yıl Rektörlük Kız Öğrenci Spor Turnuvasının ikincisini düzenlediklerini ifade eden BEKGEM Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Hatice Kızıltaş, turnuvaya ilginin yoğun olduğunu belirtti. Kızıltaş, “Turnuvaya öğrencilerimizin yoğun ilgi göstermesi, ayrıca maçlar arasında öğrencilerimizle beraber olmak, onların mücadelelerine katılmak, bu turnuvayı bizler için daha da anlamlı kılmaktadır. Bu turnuvanın amacı, kız öğrencilerin tüm sosyal ve sportif faaliyetlerde varlık göstermesini sağlamak ve toplumsal cinsiyet eşitliğine vurgu yapmaktır” dedi.

Rektörlük Kız Öğrenci Spor Turnuvasından dolayı öğrencilerin memnun olduğunu ve etkinlikten keyif aldıklarını söyleyen Kızıltaş, “Bize sağladıkları kolaylıklardan dolayı başta Rektörümüz Prof. Dr. Erdal Necip Yardım olmak üzere BEKGEM Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Sabir Rüstemli, Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı personellerine, faaliyetlerimizi duyuran Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğüne ve tüm BEKGEM üyelerine teşekkürü borç biliyorum” ifadelerini kullandı.

Konuyla ilgili değerlendirmede bulunan BEÜ Rektörü Prof. Dr. Erdal Necip Yardım ise, turnuvaya katılan tüm takım ve sporculara başarılar diledi. Turnuvanın geleneksel hale geldiğinin altını çizen Rektör Yardım, emeği geçen herkese teşekkür etti. Üniversite olarak her zaman öğrencilerin yanında olduklarını belirten Rektör Yardım, “Öğrencilerimize yönelik sosyal, kültürel ve spor faaliyetlerimizle onlara sağlıklı bir yaşam sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz” diye konuştu.

Öte yandan, hafta boyunca devam edecek müsabakalar sonucunda dereceye giren takım ve öğrencilere kupa ve madalyalarının törenle takdim edileceği belirtildi.