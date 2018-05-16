BEÜ’de mezuniyet sevinci

Sağlık Hizmetleri MYO öğrencilerinin mezuniyet töreni, Merkezi Konferans Salonunda saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Üniversitelerin başarısının mezun ettiği bireylerin başarısıyla ölçüldüğünü belirten Sağlık Hizmetleri MYO Müdürü Öğretim Görevlisi Hatice Öntürk, “Bitlis Eren Üniversitesinin sizlere neler kazandırdığını ileriki yaşantınızda daha fazla hissedeceksiniz. Buradan birçok donanım kazanarak mezun oluyorsunuz. Bu donanımlarınız kimi zaman hayat kurtaracak, kimi zaman birilerinin üzüntüsünü azaltacak, kimi zamanda bir bebeğin dünyaya gelişine tanıklık edeceksiniz. Emin olduğum bir şey var ki; burada edindiğiniz bilgi ve deneyimleri en faydalı şekilde kullanacağınız ve mesleğinizin onurunu en iyi şekilde yaşatacağınızdır. Sizlerin ülkemize ve tüm dünyaya faydalı bireyler olarak yetişmesinde büyük emeği olan, verdiği desteklerle bizleri daha çok çalışmaya cesaretlendiren Rektörümüz Prof. Dr. Erdal Necip Yardım’a şükranlarımı sunuyorum. Ayrıca sizler için hiçbir özveriden kaçınmayan, bilimsel bir kimlik kazanmanız için yoğun çaba sarf eden okulumuz akademisyenlerine, idari personellerimize, bugünün asıl sahipleri velilerimize ve Bitlis Eren Üniversitesi Sağlık Hizmetleri MYO’yu tercih ederek bize can kattığınız için siz kıymetli öğrencilerime çok teşekkür ediyorum" dedi.

“Sağlıkta gelişim, bir ülkenin medeniyet seviyesini gösterir”

Bitlis Eren Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Demirtaş ise, mezun olan öğrencileri tebrik etti. Prof. Dr. Demirtaş, “Sevgili öğrenciler, bugün burada kutsal bir mesleğin mensupları olarak mezun olmaktasınız. Bunun kıymetini bilin ve kendinizi sürekli geliştirin. Sağlıkta gelişim, bir ülkenin medeniyet seviyesini gösterir. Sağlıktaki ilerleme, hasta haklarının harfiyen uygulanması, bir ülkenin medeniyet seviyesinin zirvesidir. Çok şükür ki ülkemiz bugün geldiğimiz noktada, zirveyi yakalamış durumdadır. Bu vesileyle ben sizlerin de bu bilinç ve şuurla hareket edeceğinize olan inancımı ifade ediyor, mezuniyetinizin hayırlı olmasını diliyorum” diye konuştu.

Mezuniyet töreni, öğrencilere anı belgeleri ve bölüm birincilerine plaketlerinin protokol tarafından takdim edilmesinin ardından kep atma töreni ve çekilen halaylarla sona erdi.