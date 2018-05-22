BEÜ’de mezuniyet töreni

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan program, dönem birincisi Zeynep Taşkın’ın konuşmasıyla devam etti. Mezun öğrencileri ‘Uzaktaki Yakınlarımız’ olarak nitelendiren Sağlık Hizmetleri MYO Müdürü Öğretim Görevlisi Hatice Öntürk ise, mezun olan öğrencileri tebrik etti. Öntürk, “Başarı, emek ve sevgi dolu iki yıl geçirdiniz. Nerede olduğunu bilen, etrafın farkında, seçtiği mesleğin gereklerini onurla yerine getirmeye çalışan, değişen ve gelişen dünyadan haberdar, seçkin öğrencilerimiz, hepinizle gurur duyuyorum. Uzaktan eğitim programını açma hedefimiz, Bitlis başta olmak üzere ülkemizin çeşitli bölgelerinde örgün eğitim imkânı bulamamış kızlarımıza üniversite imkânı sağlamaktı. 7 yıldan beri verdiğimiz mezunlarla hedefimize adım adım yaklaşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bu yolda bizleri hiçbir zaman yalnız bırakmayan Rektörümüz Prof. Dr. Erdal Necip Yardım’a yürekten teşekkür eder, şükranlarımı sunarım” dedi.

Sözlerine mezuniyet törenine katılanları selamlayarak başlayan Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Sabir Rüstemli de, mezun olan öğrencileri tebrik ederek, başarılar diledi.

Mezuniyet töreni, dereceye giren öğrencilere hediye ve mezunlara anı belgelerinin protokol tarafından takdim edilmesinin ardından kep atma töreniyle sona erdi.