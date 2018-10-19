BEÜ'de oryantasyon eğitimi

BEÜ'nün Merkezi Konferans Salonunda gerçekleşen eğitime çok sayıda birinci sınıf öğrencisi katıldı. Amaçlarının üniversitenin tüm birimlerini daha aktif kullanabilmeleri adına öğrencilere yardımcı olmak olduğunu belirten Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı personeli Kütüphaneci M. Sadık Kişi, kütüphanenin 4 bin 500 kitapla, eski rektörlük binasının zemin katında hizmet vermeye başladığını söyledi. Üniversite kütüphanesinin Ekim 2018 itibariyle 47 bin 600 kitaba sahip olduğunun altını çizen Kişi, 2014 yılında kampüs alanındaki yeni binalarına taşındıklarını ifade etti.

Sadık Kişi, kütüphanenin fiziki yapısı, kütüphane kuralları, kitap ödünç verme işlemleri, telif hakkı yasası, kütüphane kullanım kuralları ve katalog tarama işlemlerini anlatarak sunumunu sonlandırdı.

Bu yıl Bitlis Eren Üniversitesine 2 bin 914 öğrenci katıldı

Bitlis Eren Üniversitesi hakkında öğrencilere bilgi vererek sözlerine başlayan Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı personeli Şef Gülcan Kökoğlu ise, 2018 yılında 2 bin 914 öğrencinin kayıt yaptırdığını söyledi. Lisans ve ön lisans eğitim öğretim yönetmeliği, ders kayıtları, yatay geçiş, derse devam ve sınavlarla ilgili bilgiler veren Kökoğlu, eğitim öğretim yılının 14 haftalık bir süreden oluştuğunu ifade etti.

Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığının misyon ve vizyonundan bahsederek konuya başlayan Bilgisayar İşletmeni Osman Akça da, daire başkanlığının bütçe imkanları nispetinde gerçekleştirdiği temel hizmetlerden söz etti. Sağlık, psikolojik danışmanlık ve rehberlik, kültür ve spor hizmetlerinin başlıca yürüttükleri hizmetler olduğuna değinen Akça, öğrenci topluluklarının yapısını ve nasıl faaliyetlerde bulunabileceğini anlatarak konuşmasını bitirdi.

Oryantasyon eğitiminin üniversitenin çeşitli yerlerinde hafta boyunca devam edeceği belirtildi.