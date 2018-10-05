BEÜ'de “Sıfır Atık” projesinin tanıtımı yapıldı

BEÜ'nün Merkezi Konferans Salonu'nda gerçekleşen programda açılış konuşmasını Çevre Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Doç. Dr. Edip Avşar yaptı. Avşar, Bitlis ilinde katı atıkların toplanması ve değerlendirilmesi ile ilgili tesisin olduğunu ve yakın zamanda bu tesiste atıkların toplanarak enerji üretilmesi için yürütülen çalışmaların yapılacağını söyledi.

Sıfır Atık projesinin Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca uygulandığını ifade eden Çevre Mühendisi Selenbüke Mevce Kılınç ise, “Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan Hanımefendinin takdirleri ile kendileri projemize öncülük etmiş ve 26.09.2017 tarihinde Sıfır Atık projesinin tanıtım toplantısı yapılarak bu projenin tüm Türkiye'de uygulanması için yola çıkılmıştır” şeklinde konuştu.

Çevre Mühendisi Kılınç, projenin; israfın önlenmesi, kaynakların daha verimli kullanılması, oluşan atığın miktarının azaltılması ve atıkların geri dönüştürülmesini kapsayan atık önleme yaklaşımı olarak tanımlanan bir hedef olduğunu söyledi. Atıkların insan ve çevre sağlığı açısından potansiyel tehlike oluşturduğunu ifade eden Kılınç, “Atıkların çevreye zarar vermeden geri kazanımı başta çevre ve insan sağlığı olmak üzere ekonomiyi yakından ilgilendirmektedir” dedi. (VO-MSA-Y)