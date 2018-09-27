BEÜ'de ‘Uluslararası Sosyo-Ekonomik Araştırmaları ve Kalkınma' kongresi

Uluslararası Sosyo-Ekonomik Araştırmaları ve Kalkınma” kongresi başladı.

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinin konferans salonunda başlayan ve 2 gün sürece “1. Uluslararası Sosyo-Ekonomik Araştırmaları ve Kalkınma” kongreye 100'e yakın bilim adamı katılıyor. Kongrenin açılışında konuşan Bitlis Eren Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erdal Necip Yardım, “Üniversitemiz öncülüğünde resmi ve sicil aktörlerin katılımıyla düzenlenen ‘1. Uluslararası Sosyo-Ekonomik Araştırmaları ve Kalkınma' kongresine BEÜ olarak ev sahipliği yapmanın gururunu yaşıyoruz. Burada kongre hakkında önemli gördüğüm 3 noktayı belirtmek istiyorum. 15 Temmuz'la başlayan saldırıların bire bir devamı olarak ekonomik savaşın yaşandığı bugünlerde, kalkınma konulu bir kongrenin önemliliği tartışma götürmez bir gerçekliktir. Ekonomik verilere göre, dünyanın 17., Avrupa'nın 6'ncı büyük ekonomisi olan ülkemiz ekonomisi, tüm iktisadi manipülasyonlara rağmen başarısını korumakta ve her anlamda güçlü bir ülke olduğunu ispat etmektedir. Halkımız, ülkemiz üzerinde oynanan oyunların farkındadır. Topyekun bir karşı duruş sergilemektedir. Bu süreçte üniversitelerin görevi, en önelmiş sermayesi olan bilim ile ülkemiz saflarında yer almaktır. Darbelerin ekonomik boyutu, ticaret savaşları, döviz dalgalanmaları gibi güncel konuların tartışılacağı kongremiz, bu açıdan oldukça önemli bir hizmeti yerine getirmektedir. İkinci olarak kongrenin gerçekleştirilmesi, Bitlis ilinin kalkınmasına olan inancını göstermektedir. Bu kongre, geçtiğimiz yıl 24 Kasım tarihinde ‘Bitlis Kalkınma ve Ekonomi Çalıştayı' sonuç bildirgesinde bir gerçekliğin ürünü olarak ortaya çıkmıştır. Üzerinden bir yıl geçmeden yerel bir çalıştayın uluslar arası bir çalıştaya dönüşmesi, ilimizin bu konudaki kararlılığının önemli bir nişanesidir. Son olarak içerik olarak baktığımızda, 81 tebliğin sunulacağı kongrede; uluslar arası ve ulusal düzeyde 100'e yakın katılımcı bulunmaktadır. Yerel, bölgesel ve ulusal kalkınma noktasındaki sorunlar, pratikler, çözüm önerileri gibi sınıflandırabileceğimiz konular, tarihsel ve toplumsal analizlere tabi tutulmuştur. İç politikadan dış politikaya, bireylerin rolünden kurulların rolüne, hizmet sektöründen sanayiye, tarihten güncele birçok konu mercek altına alınmıştır. Bu yönüyle kongrenin ekonomik ve akademik açıdan oldukça verimli geçeceğini umuyorum. Kongrenin hazırlanmasında emeği geçen ve desteklerini esirgemeyen herkese teşekkür ediyorum” dedi.

Kongrede konuşan İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Asem Nauşabayeva Hekimoğlu ise, katılımcılara teşekkür etti.

Kongrenin açılışı, ‘Unutma Kardeşim Bitlis' adlı sinevizyon gösterimi ile devam etti. 2 gün sürecek olan kongrede 4 ayrı oturumda 81 bildiri sunulacak.