Diğer
Kategoriler
01 Ağustos 2018 15:16

BEÜ’de Van Gölü havzasını koruma, tanıtma ve geliştirme toplantısı

Bitlis Eren Üniversitesinde (BEÜ), ‘Van Gölü Havzasını Koruma, Tanıtma ve Geliştirme Toplantısı’nın üçüncüsü yapıldı.

BEÜ’de Van Gölü havzasını koruma, tanıtma ve geliştirme toplantısı

01 Ağustos 2018 15:16


Üniversite ev sahipliğinde gerçekleştirilen toplantının açılış konuşmasını yapan Bitlis Vali Yardımcısı Tekin Erdemir, Van Gölü’nden yeteri kadar fayda elde edemediklerini, bunun da bölgedeki yaşanan sıkıntılardan kaynaklandığını söyledi. Van Gölü’nde yaşanan kirliliğe dikkat çeken Erdemir, gençler arasında bir bilinç oluşturulması gerektiğinin altını çizdi. Yaz mevsiminin kısa olmasının bölge turizmini etkilediğini belirten Erdemir, “Bölge terör olaylarından arındırıldığı takdirde ciddi bir şekilde kalkınmaya yönelecektir” dedi.


Bitlis Barosu Temsilcisi Avukat Kadir Köstekçi ise yapılan toplantıların ardından geniş katılımlı bir çalıştay düzenleyeceklerini belirterek, bölge turizminin ve Van Gölü çevresinin turizm potansiyelinin değerlendirileceğine vurgu yaptı.


Bitlis Vali Yardımcısı Tekin Erdemir’in başkanlığında yapılan toplantıya BEÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Sabir Rüstemli, Genel Sekreter Öğretim Görevlisi M. Zahid Kuldaş, İl Kültür ve Turizm Müdürü Ramazan Gencan, Bitlis Barosu’ndan Avukat Kadir Köstekçi, üniversitenin akademik personeli, bazı kurum amirleri ve sivil toplum örgütü temsilcileri katıldı.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER BİTLİS HABERLERİ
BİTLİS HAVA DURUMU
30
°
C
Parçalı Bulutlu
  • Perşembe
    Parçalı Bulutlu
    30°C
  • Cuma
    Parçalı Bulutlu
    27°C
  • Cumartesi
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    27°C
  • Pazar
    Parçalı Bulutlu
    28°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Selma Sultan
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.selmasultan.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç