BEÜ’de Van Gölü havzasını koruma, tanıtma ve geliştirme toplantısı

Üniversite ev sahipliğinde gerçekleştirilen toplantının açılış konuşmasını yapan Bitlis Vali Yardımcısı Tekin Erdemir, Van Gölü’nden yeteri kadar fayda elde edemediklerini, bunun da bölgedeki yaşanan sıkıntılardan kaynaklandığını söyledi. Van Gölü’nde yaşanan kirliliğe dikkat çeken Erdemir, gençler arasında bir bilinç oluşturulması gerektiğinin altını çizdi. Yaz mevsiminin kısa olmasının bölge turizmini etkilediğini belirten Erdemir, “Bölge terör olaylarından arındırıldığı takdirde ciddi bir şekilde kalkınmaya yönelecektir” dedi.

Bitlis Barosu Temsilcisi Avukat Kadir Köstekçi ise yapılan toplantıların ardından geniş katılımlı bir çalıştay düzenleyeceklerini belirterek, bölge turizminin ve Van Gölü çevresinin turizm potansiyelinin değerlendirileceğine vurgu yaptı.

Bitlis Vali Yardımcısı Tekin Erdemir’in başkanlığında yapılan toplantıya BEÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Sabir Rüstemli, Genel Sekreter Öğretim Görevlisi M. Zahid Kuldaş, İl Kültür ve Turizm Müdürü Ramazan Gencan, Bitlis Barosu’ndan Avukat Kadir Köstekçi, üniversitenin akademik personeli, bazı kurum amirleri ve sivil toplum örgütü temsilcileri katıldı.