Diğer
Kategoriler
31 Ağustos 2018 12:34

BEÜ’de yabancı öğrenci kayıtları başladı

Bitlis Eren Üniversitesinde (BEÜ) uluslararası öğrenciler için kayıtlar başladı.

BEÜ’de yabancı öğrenci kayıtları başladı

31 Ağustos 2018 12:34


Yerleştirme sonuçlarına göre asil olarak bir programa yerleşen öğrenciler, BEÜ Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına gelerek kayıtlarını gerçekleştirdi. Öğrencilerin Türkçe dil yeterlilik düzeylerini ölçmek için BEÜ tarafından düzenlenen sınavda öğrenciler; anlama testi, yazılı anlatım ve sözlü anlatım olarak 3 farklı beceride değerlendirildi.


Üniversite olarak uluslararası öğrencilere kapılarının her zaman açık olduğunu dile getiren BEÜ Rektörü Prof. Dr. Erdal Necip Yardım, öğrenci sayıları ile orantılı olarak ülke çeşitliliğini arttırmayı hedeflediklerini ifade ederek, dünyanın farklı ülkelerinden gelerek üniversiteyi tercih eden öğrencilere her türlü kolaylığın sağlanacağını söyledi.


Kayıt için aileleri ile gelen öğrenciler ise Bitlis Eren Üniversitesini özellikle tercih ettiklerini belirterek, Bitlis’i ve üniversiteyi daha önceden araştırdıklarını ve tercihlerinden dolayı şimdiden çok mutlu olduklarını dile getirdi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER BİTLİS HABERLERİ
BİTLİS HAVA DURUMU
30
°
C
Az Bulutlu
  • Cumartesi
    Az Bulutlu
    30°C
  • Pazar
    Az Bulutlu
    29°C
  • Pazartesi
    Az Bulutlu
    29°C
  • Salı
    Az Bulutlu
    28°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç