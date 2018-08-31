BEÜ’de yabancı öğrenci kayıtları başladı

Yerleştirme sonuçlarına göre asil olarak bir programa yerleşen öğrenciler, BEÜ Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına gelerek kayıtlarını gerçekleştirdi. Öğrencilerin Türkçe dil yeterlilik düzeylerini ölçmek için BEÜ tarafından düzenlenen sınavda öğrenciler; anlama testi, yazılı anlatım ve sözlü anlatım olarak 3 farklı beceride değerlendirildi.

Üniversite olarak uluslararası öğrencilere kapılarının her zaman açık olduğunu dile getiren BEÜ Rektörü Prof. Dr. Erdal Necip Yardım, öğrenci sayıları ile orantılı olarak ülke çeşitliliğini arttırmayı hedeflediklerini ifade ederek, dünyanın farklı ülkelerinden gelerek üniversiteyi tercih eden öğrencilere her türlü kolaylığın sağlanacağını söyledi.

Kayıt için aileleri ile gelen öğrenciler ise Bitlis Eren Üniversitesini özellikle tercih ettiklerini belirterek, Bitlis’i ve üniversiteyi daha önceden araştırdıklarını ve tercihlerinden dolayı şimdiden çok mutlu olduklarını dile getirdi.