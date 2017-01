Bitlis Gazeteciler Cemiyeti (BİGACEM) tarafından 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla gazetecileri bir araya getirdi.

Gazeteciler Günü dolayısıyla Bitlis’teki özel bir restoranda yemek programı düzenleyen BİGACEM, hem gazetecilerin gününü kutladı hem de BİGACEM’in faaliyetleri ile ilgili bilgilendirmede bulunuldu. Düzenlenen programda BİGACEM adına konuşma yapan Cemiyet Başkanı Özcan Çiriş, gazetecilerin gününü kutlayarak cemiyet ile ilgili yaşanan bazı gelişmelerin müjdesini verdi. Konuşmasında gazetecilik mesleğinin zorluklarına ve önemine değinen Özcan Çiriş, "Değerli meslektaşlarım, öncelikle 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Gününüzü kutluyor, davetimize katıldığınız için hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Bugün zor şartlarda gazetecilik görevini yerine getirmeye çalışan siz değerli meslektaşlarımızla bir arada olmak ve sizlerle ortak bir platformda toplanmak bizleri son derece mutlu etmiştir. Ülke olarak son dönemde acılarla dolu günler yaşarken, bunun yanında oldukça önemli ve tarihe geçecek gelişmelere de tanıklık ediyoruz. Bu ortamda meslektaşlarımız çok önemli bir görev üstlenmekte ve halkın haber alma özgürlüğü doğrultusunda fedakârca görev yapmaktadır. Gazetecilik mesleği ilkelerinin her geçen gün ekonomik ve teknolojik olarak değiştiğini görmekteyiz. Teknoloji geliştikçe işlerimiz bir taraftan kolaylaşırken, diğer taraftan da okurlarımıza hızlı ve doğru bilgiyi ulaştırmada sıkıntılar da yaşıyoruz. Bu anlamda bu sıkıntıları aşmak için Bitlis Gazeteciler Cemiyeti olarak başlatmış olduğumuz girişimlerimizi her zaman sürdüreceğiz. 2007 yılında meslektaşımız rahmetli Rujhat Avşar’ın girişimleri ile kurulan cemiyetimiz, bugüne kadar birçok alanda çalışmalara imza attı. Bu vesile ile 2016 yılı Ağustos ayına kadar İlhan Karabulut yönetimi ile gelen cemiyetimize bugüne kadar emek veren tüm yöneticilere teşekkür ediyoruz. Oluşturduğumuz yeni yönetimle geldiğimiz görevimizde her geçen gün daha da aktif çalışmalara imza atmaya devam ediyoruz. Bu çalışmalar sonucunda 22 olan üye sayımız bugün 41 üyeye ulaştı. Ayrıca; yer sorunu yaşayan cemiyetimize Bitlis Valiliğinin de destekleri ile bir yer kazandırdığımızın müjdesini buradan vermek istiyorum. Önümüzdeki günlerde tefrişat işlerini de bitirmeyi hedeflediğimiz yeni cemiyet büromuzun açılışını inşallah hep birlikte yapacağız. Yeni cemiyet yerimiz bir toplantı odası, başkanlık makamı ve üyelerimizin boş zamanlarını veya haber geçmek için kullanabilecekleri 3 farklı odadan oluşuyor. BİGACEM Yönetim Kurulu olarak, cemiyetimizin maddi açıdan kimseye muhtaç olmadan ayakta durabilmesi için çeşitli projeler üretiyoruz. Bunlardan biri de üç ayda bir olmak üzere cemiyetimiz adına bir dergi çıkarma kararı alarak çalışmalara başladık. Bunun yanında üyelerimiz için yeni üye kartı tasarladık. Bu kartlar önümüzdeki günlerde üyelerimize teslim edeceğiz. Bu kartlarla üyelerimiz, anlaşmalı firmalardan indirimli alışveriş yapma imkanı da bulabilecek. Sonuç olarak bugün burada siz değerli meslektaşlarımızla bir arada olup, hem kaynaşmak hem de birbirimizle olan özlemlerimizi gidermek üzere toplandık. Sorunlarımızı bir tarafa bırakıp, belki bir bayram havasında değil, sıcak bir ortamda aynı platformda buluşturmak amaçlandı. Bu organizasyonun gerçekleşmesinde emeği geçen tüm yönetim kurulu üyelerimize teşekkür ediyorum. Katılımlarınızdan dolayı da hepinize tekrar teşekkür ediyorum. Ayrıca bir kez daha tüm meslektaşlarımızın gününü kutluyor, meslek hayatlarında başarılar diliyorum" diye konuştu.

Programa katılan gazeteciler ise, düzenlenen etkinlikten ötürü BİGACEM yetkililerine teşekkürlerini ilettiler.