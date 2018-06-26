BİGACEM’in SODES destekli olarak hayata geçirdiği “Genç Gazeteciler Yetişiyor” isimli projensin ikinci etabı kapsamında Tatvan ve Ahlat ilçelerinde açılan “Temel Gazetecilik” kursu için sertifika dağıtım töreni düzenlendi. BİGACEM’in Tatvan ilçesindeki cemiyet binasında düzenlenen programla hem Koordinatörlüğünü BİGACEM Genel Sekreteri Hakan Okay’ın yaptığı “Genç Gazeteciler Yetişiyor” isimli projenin finali yapıldı, hem de kursu başarıyla tamamlayan genç Gazeteci adaylarına sertifikaları dağıtıldı. Düzenlenen sertifika dağıtım programında konuşan BİGACEM Başkanı Özcan Çiriş, genç gazeteci adaylarına tavsiye ve nasihatlerde bulundu. Gazetecilik mesleğinin önemine vurgu yapan Çiriş genç gazeteci adaylarına tebrik ve başarı dileklerini ileterek, “Yaklaşık 6 aydır yürütmüş olduğumuz projemizi ve projemizin ikinci etabı kapsamında Tatvan ve Ahlat ilçelerimizde açmış olduğumuz “Temel Gazetecilik” kursumuzu tamamlamış bulunuyoruz. Projemiz kapsamında ilk etapta Bitlis merkezde biri engellilere yönelik olmak üzere toplam iki kurs, ikinci etabı kapsamında ise Ahlat ve Tatvan ilçelerimizde de genç Gazeteci adaylarına yönelik iki ayrı kurs olmak üzere projenin toplamında 4 ayrı kurs açtık. Bu kurslarımızın toplamında yaklaşık 180 kursiyere“Temel Gazetecilik” ve “Temel Fotoğrafçılık” eğitimleri verildi. Bu günde hayırlısıyla projemizi sorunsuz bir şekilde tamamladık. Proje ve kurslarımız son derece verimli geçti. Aynı zamanda bu projemiz sayesinde gazetecilik mesleğine yeni genç Gazeteciler kazandırmış olduk. Ayrıca hem üyelerimizin kendilerini bu meslekte daha da geliştirmelerini hem de bunun yanı sıra uzun yıllardır edinmiş oldukları mesleki bilgi ve birikimlerini bu eğitimle mesleğe ilk adımı atan yeni meslektaşlarına aktarmalarına imkan sağladık. İnşallah bundan sonrada bu tür projelerimiz devam edecektir. Bu eğitimi alarak Gazetecilik mesleğine ilk adımı atan kursiyerlerimizin tanıtım noktasında ilimize büyük katkıları olacağını da inanıyoruz. Ben bu vesile ile projede emeği geçen herkese teşekkür ediyor, tüm kursiyerlerimizi tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum” diye konuştu” diye konuştu.

Kursu başarıyla tamamlayarak gazetecilik mesleğine ilk adımı atan genç Gazeteci adayları ise, Gazetecilik mesleği gibi önemli bir mesleğe adım atmanın heyecan ve mutluluğunu yaşadıklarını ifade ederek, bu tür kursların daha sıklıkla düzenlenmesini istediler. Yapılan konuşmaların ardından kursu başarıyla tamamlayan kursiyerlere sertifikaları dağıtıldı. Düzenlenen program genç Gazeteci adaylarının yaş pasta kesimi ve kokteyl programı ile sona erdi. Düzenlenen sertifika dağıtım programına BİGACEM Başkanı Özcan Çiriş, Proje Koordinatörü ve BİGACEM Genel Sekreteri Hakan Okay, BİGACEM yönetim kurulu ve üyeleri ile genç Gazeteci adayı kursiyerler katıldı.