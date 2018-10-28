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BİGİAD Bitlis Şube Başkanı Şahin'den "Cumhuriyet Bayramı" mesajı

Genç İşadamları Derneği (BİGİAD) Bitlis Şube Başkanı Cengiz Şahin, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.


Yayımladığı mesajında, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kutlayan BİGİAD Şube Başkanı Cengiz Şahin, "Aziz milletimizin inanç, cesaret ve fedakârlıkla elde ettiği zaferin neticesi olan cumhuriyetin 95. yılını kutlarken, yeni bir çağın eşiğinde, büyük millet, güçlü devlet olma yolunda yürümenin heyecanını yaşıyoruz. Bu inançla, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere cumhuriyetin mimarı olan istiklal mücadelemizin bütün kahramanlarını, eşsiz fedakârlıklarıyla milletimizin gönlünde ölümsüzleşen bütün şehit ve gazilerimizi rahmet ve şükranla anıyor; cumhuriyetimizin 95. kuruluş yıldönümünü ve 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımızı kutluyorum" dedi.

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