Bitlis’in düşman işgalinden kurtarılışının yıldönümü dolayısıyla her yıl geleneksel olarak Bitlis’e ziyaret gerçekleştiren BİGİAD heyeti, bu ziyaretlerin ikinci gününde Vali Ustaoğlu’nu makamında ziyaret ettiler. Bitlis Genç İş Adamları Derneği (BİGİAD) Genel Başkanı ve aynı zamanda Tatvan Ticaret ve Sanayi Odası (TATSO) Başkanı Bilal Adabağ, BİGİAD Bitlis Şube Başkanı Cengiz Şahin ve BİGİAD Yönetim Kurulu üyelerinden oluşan heyeti makamında kabul eden Bitlis Valisi İsmail Ustaoğlu, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Ziyaret kapsamında heyet üyeleriyle bir görüşme gerçekleştiren Vali Ustaoğlu, gerek belediye ve gerekse valilik olarak yürütmüş oldukları çalışmalarla ilgili bilgilendirmede bulanarak, BİGİAD Genel Başkanı Bilal Adabağ’dan BİGİAD ve TATSO’nun çalışma ve faaliyetleri ile ilgili bilgi aldı.

BİGİAD’ın çalışmalarıyla ilgili bilgi veren Bilal Adabağ, gerek BİGİAD olarak ve gerekse TATSO olarak Bitlis için her zaman işbirliği yapmaya hazır olduklarını ifade etti.

Bilal Adabağ tarafından ziyaret anısına TATSO’nun SODES kapsamında açmış olduğu el sanatları kursunda el işlemeli olarak yapılan ve üzerinde "Ayetel Kürsi" işlemeli tabloyu Vali Ustaoğlu’na hediye etti.

Tablonun yapımı ile ilgili bilgi alan Vali Ustaoğlu, hediye takdiminden dolayı teşekkürlerini iletti.

Ziyaret, Bitlis’e yapılabilecek yatırımlar konusunda karşılıklı fikir alışverişinde bulunulmasıyla sona erdi.