BİGECEM’i Tatvan ilçesindeki bürosunda ziyaret eden Cengiz Şahin, İhsan Bakırhan ve Rahime Yılmaz Acet, BİGACEM yönetim kurulu tarafından karşılandı. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren BİGACEM Başkanı Özcan Çiriş, BİGACEM’in çalışmaları ile ilgili bilgiler verdi. Amaçlarının ilde görev yapan tüm basın mensuplarını tek çatı altında toplamak olduğunu kaydeden Çiriş, bunun içinde yoğun şekilde çalışma yürüttüklerini ifade etti.

TATSO Meclis Başkanı İhsan Bakırhan ise, BİGACEM’in çalışmalarını yakında takip ettiklerini vurgulayarak, başarı dileğinde bulundu.

Basın mensuplarının görevlerini yerine getirirken gösterdikleri mesleki duyarlılığın oldukça önemli olduğuna dikkat çeken BİGİAD Bitlis Şube Başkanı Cengiz Şahin de, “Çağımızın en dinamik mesleklerinden biri olan gazetecilik, insanlara haber, bilgi akışı sağlamakta ve kamuoyunun da vicdanını temsil etmektedir. Özellikle yerel basınımız, ilimizdeki gelişmeler konusunda da halkımızı bilgilendirmekte; ayrıca ilimizin kültürel ve sosyal gelişiminde önemli rol oynamaktadır. Basınımız bu yönüyle, toplumun bilgilendirilmesinin yanı sıra kentlerin gelişimine de önemli bir katkı sağlamaktadır. Bu sebeple de tüm basın mensuplarına ayrı ayrı teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Ziyarette BİGACEM Genel Sekreteri Hakan Okay ve BİGACEM Yönetim Kurulu üyeleri Şener Toktaş, Sinan Aygül ve Ferhan Çelebi de hazır bulundu.