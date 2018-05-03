Tatvan Ticaret ve Sanayi Odasının (TATSO) konferans salonunda KOSGEB Eğitmeni Rahime Yılmaz Acet tarafından verilen kursa, girişimci adayları yoğun ilgi gösterdi. Girişimcilik özelliklerinin sınanması, iş fikri geliştirme ile sorumlu girişimcilik kavramı ve tecrübe paylaşımı gibi başlıca konuların ele alınacağı kurslar 4 gün sürecek.

Düzenlenen kurs ile ilgili değerlendirmede bulunan BİGİAD Bitlis Şube Başkanı Cengiz Şahin, BİGİAD olarak İş-Kur destekli düzenledikleri toplam 100 kişilik 4 ayrı kursun ilk 25 kişilik birinci etabının başladığını söyledi. Düzenledikleri “Girişimcilik” eğitimleri ile girişimcilerin önünü açmanın yanı sıra yatırım ve istihdama teşvik etmeye devam ettiklerini kaydeden Cengiz Şahin, “Girişimcileri iş kurmaları konusunda bilgilendirmek, eğitmek, cesaretlendirmek ve desteklemek amacıyla BİGİAD olarak İş-Kur destekli olarak toplam 100 girişimci adayını kapsayacak olan uygulamalı girişimcilik eğitimi kursları açtık. Bu kurslarımızdan ilkini bugün itibariyle başlattık, diğer kurslarımız ise ilk kursun bitimine müteakip ayrı ayrı tarihlerde hemen başlayacak. Girişimcilik kursu adı altında katılımcılara işletme, finansman, pazarlama, reklam, satış, iş hukuku, kariyer gelişimi ve iş kurma becerileri kazanma konularında 4 gün sürecek olan toplam 32 saatlik eğitim verilecek. Bu kapsamda ihtiyaç ve talep olması durumunda da yeni kursların açılması için girişimlerimiz devam edecektir. İnşallah bu kursları başarı ile tamamlayacak olan girişimcilerimiz sayesinde yeni girişimcilerin önü açılarak, açılacak olan bu yeni iş yerleri ile hem istihdama hem de ekonomiye katkı sağlanmış olacaktır” diye konuştu.