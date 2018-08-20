Bingöl Valisi Mantı’dan Tatvan ziyareti

Tatvan İlçe Kaymakamı Mehmet Ali Özkan ve Tatvan Belediye Başkanı Fettah Aksoy tarafından karşılanan Bingöl Valisi Ali Mantı ve Bingöl İl Emniyet Müdürü Metin Akay ilçeyi gezdiler. Kaymakam Özkan ve Başkan Aksoy’un eşlik ettiği Vali Ali Mantı ve Emniyet Müdürü Metin Akay, Türkiye’nin en büyük feribotlarını, ilçenin Van Gölü sahillerini ve ilçe sahil parkını gezdi. Kaymakam Özkan ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirirken, Vali Mantı ise, ilgi, alaka ve misafirperverlikten ötürü teşekkürlerini iletti.