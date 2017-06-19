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19 Haziran 2017 14:29

Bitlis Anadolu Lisesi mezunları Adilcevaz’da iftar açtı

Bitlis Anadolu Lisesi mezunları geleneksel iftarını Adilcevaz İlçesi’nde gerçekleştirdi.

Bitlis Anadolu Lisesi mezunları Adilcevaz’da iftar açtı

19 Haziran 2017 14:29


Her yıl geleneksel olarak düzenlenen etkinlikte bir araya gelen Bitlis Anadolu Lisesi mezunları, Adilcevaz’da düzenledikleri iftar programında bir araya gelerek hasret giderdi.


Konu ile ilgili açıklama yapan Bitlis Belediyesi İmar İşleri Müdürü Zekeriya Urfan, "Şimdi her biri güzel yerlerde görev yapan Bitlis Anadolu Lisesi Mezunları olarak her sene Ramazan ayında bir araya gelip hasret gidermekteyiz. Bu kapsamda bu yıl Adilcevaz ilçemizde iftar açma fırsatı bulduk. Burada tekrardan hep birlikte olmanın mutluluğunu yaşadık. Adilcevaz ilçemize gelen misafirlerimiz aynı zamanda ilçemizin doğal güzelliklerine hayran kaldı. Programda emeği geçen başta Av. Kadir Köstekçi olmak üzere Adilcevazlı mezunlarımıza ve ev sahibine, okul müdürümüz Murat Biçer’e, emektar idarecimiz Muhammed Bölükbaşı hocamıza ve katılım gösteren yaklaşık 50 mezunumuza teşekkür ederim" dedi.




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