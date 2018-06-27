Bitlis Atletizmde dünya ve Avrupa şampiyonları çıkardı

Halen milli takım antrenörlüğü yapan Fadıl Kara, ilkokul yıllarından alıp ta yetiştirdiği milli sporculardan biri olan Fahri Tunçtan şimdilerde kendisi gibi başarılı olacak gençleri yetiştiriyor. Teknik olarak güçlü bir bölgede yaşadıkları için çok da çalışarak yılladır Bitlis’e dünya ve Avrupa şampiyonlukları kazandırdıklarını belirten Atletizm Antrenörü Fahri Tunçtan, “Yine yakın zamanda bir sporcumuz Balkan Şampiyonasında birinci olarak ilimizi ve ülkemizi başarı ile temsil etmiştir” dedi.

3 gün sonra yine Bitlis’in yetiştirmiş olduğu Saffet Elkatmış’ın İspanya’da Bitlis’i ve Türkiye’yi temsil edeceğini sözlerine ekleyen Tunçtan, “Ayetullah Aslanhan 9 Haziran 2018 tarihinde İstanbul’da yapılan Balkan Şampiyonasında 3 bin metre branşında birinci olarak ilimize ve ülkemize altın madalya kazandırdı. Aynı zamanda 21-22 Haziranda yine İstanbul’da yapılan Balkan Gençler Şampiyonasında ikinci olarak gümüş madalya kazandırmıştır. Öte yandan Saffet Elkatmış 3 gün sonra İspanya’nın Taragona kentinde yapılacak Akdeniz Oyunlarında yarı maraton branşında ilimizi ve ülkemizi temsil edecek. Ben inanıyorum ki Saffet buradan başarılı bir derece elde edecek” şeklinde konuştu.

2010 yılından bu yana birçok başarıya imza attıklarını ifade eden Tunçtan, bu başarılarda Bitlis Valiliğinin ve Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün büyük katkıları olduğun ifade ederek, “Bu süre akabinde yetişen bizi Avrupa ülkelerinde temsil edecek birçok sporcumuz var. Gençlerimizi atletizme kazandırmak, kötü alışkanlıklardan uzak tutmak için onları spora davet ediyoruz. Gençlerimizi stadyumlara bekliyoruz. Teknik olarak güçlü bir bölgede yaşıyoruz. Pistimiz olmamasına, salonumuzun yeterli kapasitesi olmamasına rağmen ciddi başarılar elde eden sporcularımız var. Özveriyle ve severek çalışmaları bize başarı olarak geri dönüyor. Bu başarılarımız il temsilcimiz olan Fadıl Kara büyük gayretlerinden ve emeklerindendir. Bitlis’te atletizm bugün zirvedeyse Fadıl hocamızın sayesindedir. Şu anda hala devam etmekte olan atletizm seçmeleri var. Bu seçmeler bu seçmeler ilçelerde, köylerde ve beldelerde yapılıyor. Başarılı olan çocuklarımızı ise ilimize kazandırıp altyapıyı kurduktan sonra devam ediyoruz” diye konuştu.