Bitlis balına yoğun ilgi

Tadı ve kalitesiyle damaklarda eşsiz bir tat bırakan Bitlis karakovan balı, petek balı ve süzme balı, Tatvan Doğu Anadolu Fuarı Kültür ve Sanat Festivalinin en çok rağbet gören yöresel tatlarının başında geliyor. Kalitesine göre kilosu 25 ile 120 lira arasında değişen Bitlis balı, özellikle il dışından ziyaretçilerin yoğun ilgisini çekiyor.

Fuarın ilk günleri olmasına rağmen Bitlis balına bekledikleri ilgiyi gördüklerini belirten Tatvanlı balcılardan Murat Gül, fuarda açtıkları bal standında hem tanıtım hem tattırım hem de satış yaptıklarını söyledi. Özellikle il dışından gelen ziyaretçilerin siyah polenli karakovan balı ve süzme balı en çok tercih ettiğini ifade eden Gül, "Fuar süresince açık olacak olan bal standımızda Bitlis yöresine ait bal ve diğer ürünlerin satışını yapmaktayız. Satışını yapmış olduğumuz baldan karakovan balını 120 liradan, petek balı 35 lira, süzme balı 75 lira, Hizan fındığını 25 lira ve son olarak Hizan cevizini ise 25 liradan satışa sunmaktayız. Ballarımız tamamen Bitlis yöresine ait olup kalitesi ile damaklarda eşsiz bir tat bırakmaktadır. Bu sebeple de gelen ziyaretçilerimiz tarafından yoğun şekilde tercih edilmektedir. Fuarın dışında da yine birçok ilden siparişler alıyoruz" diye konuştu.