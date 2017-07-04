Diğer
Kategoriler
04 Temmuz 2017 13:38

Bitlis balına yoğun ilgi

Bitlis’in Tatvan ilçesinde bu yıl 49’uncusu düzenlenen Tatvan Doğu Anadolu Fuarı Kültür ve Sanat Festivalinde açılan stantlarda satışa sunulan Bitlis yöresine ait bal, ziyaretçiler tarafından yoğun ilgi görüyor.

Bitlis balına yoğun ilgi

04 Temmuz 2017 13:38


Tadı ve kalitesiyle damaklarda eşsiz bir tat bırakan Bitlis karakovan balı, petek balı ve süzme balı, Tatvan Doğu Anadolu Fuarı Kültür ve Sanat Festivalinin en çok rağbet gören yöresel tatlarının başında geliyor. Kalitesine göre kilosu 25 ile 120 lira arasında değişen Bitlis balı, özellikle il dışından ziyaretçilerin yoğun ilgisini çekiyor.


Fuarın ilk günleri olmasına rağmen Bitlis balına bekledikleri ilgiyi gördüklerini belirten Tatvanlı balcılardan Murat Gül, fuarda açtıkları bal standında hem tanıtım hem tattırım hem de satış yaptıklarını söyledi. Özellikle il dışından gelen ziyaretçilerin siyah polenli karakovan balı ve süzme balı en çok tercih ettiğini ifade eden Gül, "Fuar süresince açık olacak olan bal standımızda Bitlis yöresine ait bal ve diğer ürünlerin satışını yapmaktayız. Satışını yapmış olduğumuz baldan karakovan balını 120 liradan, petek balı 35 lira, süzme balı 75 lira, Hizan fındığını 25 lira ve son olarak Hizan cevizini ise 25 liradan satışa sunmaktayız. Ballarımız tamamen Bitlis yöresine ait olup kalitesi ile damaklarda eşsiz bir tat bırakmaktadır. Bu sebeple de gelen ziyaretçilerimiz tarafından yoğun şekilde tercih edilmektedir. Fuarın dışında da yine birçok ilden siparişler alıyoruz" diye konuştu.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER BİTLİS HABERLERİ
BİTLİS HAVA DURUMU
33
°
C
Parçalı Bulutlu
  • Çarşamba
    Parçalı Bulutlu
    33°C
  • Perşembe
    Parçalı Bulutlu
    27°C
  • Cuma
    Çok Bulutlu
    27°C
  • Cumartesi
    Çok Bulutlu
    27°C
BİTLİS NAMAZ VAKİTLERİ
  • 10 ŞEVVÂL 1438
  • 04 Temmuz 2017
  • Salı
  • İmsak :02:38
  • Güneş :04:46
  • Öğle :12:27
  • İkindi :16:22
  • Akşam :19:47
  • Yatsı :21:37
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Star Gündem
Türkiye için güncel ve
tarafsız haberler:
www.stargundem.com.tr
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!