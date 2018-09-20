Bitlis Belediyesi tarafından 7. parkın açılışı yapıldı

Parkın açılışını yapan Bitlis Valisi ve Belediye Başkan Vekili İsmail Ustaoğlu, çocukların yoğun ilgisiyle karşılaştı. Parkta bulunan çocuk oyun alanlarını, spor alanlarını ve yetişkinlerin de faydalandığı kamelyaları tek tek gezen Vali Ustaoğlu, halkın parasını halka harcadıklarını söyledi. Açılışını yaptığı parkı gezerek kamelyalarda kadınlarla bir süre sohbet eden Vali Ustaoğlu, burada gazetecilere bir açıklamada bulundu. Bu mahallenin yıllardır belediye hizmeti almadığına değinen Vali Ustaoğlu, “Bugün çocuklarımızın en mutlu günü yıllardır özlem duydukları hasret duydukları mahallelerinde bu çocuk parkı ile ilgili sıkıntılarını gidererek Bitlis Belediyesi olarak bu mahallemizi güzel bir parka kavuşturduk. Bugün açılışını yaptığımız bu parkla birlikte Bitlis ilimizde bir yıl içinde yedi tane parkımızı faaliyete geçirmiş olduk. Parkımız içerisinde kamelyaları ile çocuk oyun grupları ile basketbol sahası ve mini futbol sahası ile yıllardır belediye hizmetlerinden mahrum kalan bu mahallemizi böylesine güzel bir parka kavuşturmuş olduk. Geçen hafta bu mahallemizde Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş'ında katılımıyla bir cami açılışı yapmıştık. Yıllarıdır ezan sesinden mahrum olan bu mahallemiz ilk defa Bitlis Belediyesinin yapmış olduğu bu güzel hizmetle camisine kavuşmuş oldu. Şimdide aynı şekilde bu mahallemiz çocuk parkına ve basketbol sahasına kavuştu” diye konuştu.