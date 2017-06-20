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20 Haziran 2017 15:03

Bitlis Belediyesinden eşzamanlı çalışma

Bitlis Belediyesi Fen İşleri, Park Bahçeler ve Teknik Destek müdürlüğü ekipleri tarafından şehrin birçok noktasında eşzamanlı olarak hummalı bir çalışma başlatıldı.

Bitlis Belediyesinden eşzamanlı çalışma

20 Haziran 2017 15:03


Bitlis Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü tarafından şehrin birçok noktasında bulunan park onarım ve bakım çalışmaları, refüj yeşillendirme çalışmaları başta olmak üzere yazın vatandaşların uğrak noktalarından biri olan Üsküdar Parkı olarak bilinen parkta peyzaj düzenleme, park yapım ve bakımları, kaldırım ve mesire alanları sil baştan yenileniyor. Ayrıca, Bitlis Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından şehrin birçok noktasında yol, kaldırım yapım ve bakım işlemleri aralıksız sürüyor. Büyüyen ve gelişen Bitlis’in nüfusu her geçen gün artan mahallerinden olan Hüsrevpaşa Mahallesi’nde okul yolu ve Ahmet Eren Bulvarı üzerinde bulunan yol üzerinde kaldırım çalışmaları sürüyor.


Yapılan çalışmalar hakkında açıklama yapan Bitlis Valisi ve Belediye Başkan Vekili Ahmet Çınar, Bitlis’in her gün değiştiğini ve güzelleştiğini ifade ederek, “Bitlis Belediyesi olarak bizlere güvenen, şehri emanet eden hemşehrilerimize layık hizmetleri bir bir yapmaya devam ediyoruz. İnşallah marka şehir olma yolunda hızla ilerleyen, geçmişiyle övünen, geleceğe emin adımlarla ilerleyen Bitlis’imizi en iyi hizmeti hemşehrilerimize sunmak adına çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz” dedi.




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