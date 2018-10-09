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Bitlis Belediyesinden fiyat denetimi

Bitlis Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ve Bilim, Sanayi ve Teknoloji Müdürlüğü ekipleri, etiket, tarife ve fiyat denetimi yaptı.


Bitlis Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, kentte rutin denetimlerini artırarak marketlerde fiyat denetimleri yaptı. Zabıta ekipleri ile Bilim, Sanayi ve Teknoloji Müdürlüğü ekipleri, kent merkezindeki fiyat, ürün tarihleri ve hijyenik konularında denetimlerini gerçekleştirdi.


Bitlis Valisi ve Belediye Başkan Vekili İsmail Ustaoğlu, tüketici hakları ve gıda güvenliğini korumak amacıyla denetimlerin aralıksız sürdürüldüğünü belirtti. Ustaoğlu, "Vatandaşlarımızın sağlığı en büyük önceliğimiz. Bu konuda zabıta ekiplerimiz fiyat denetimleri ve ürün tarihlerini kontrol ediyor. Bu tür denetimlerimiz sürekli olarak devam edecektir" diye konuştu.

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