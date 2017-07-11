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11 Temmuz 2017 10:31

Bitlis Belediyesinden haşere ve sineklerle mücadele

Bitlis Belediyesi tarafından haziran ayından itibaren başlatılan haşere ve sineklerle mücadele çalışması aralıksız devam ediyor.

Bitlis Belediyesinden haşere ve sineklerle mücadele

11 Temmuz 2017 10:31


Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından haziran ayında kent genelinde başlatılan haşere ve sineklerle mücadele çalışması düzenli olarak her gün akşam saatlerinde gece yarısına kadar devam ediyor. Haşere ve sineklerle mücadele kapsamında periyodik olarak seyyar ilaçlama ekibi tarafından gündüz saatlerinde su birikintileri, bataklık, kanalizasyon, ızgara ve fosseptik çukurları ile gübrelik alanlarda etkin bir şekilde ilaçlama çalışması devam ediyor.


Haşere ve sineklerle mücadele kapsamında kullanılan ilaçların insan sağlığı için herhangi bir tehdit oluşturmadığı, ekolojik ve çevre şartlarına uygun olduğu belirtildi.




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