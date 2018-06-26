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26 Haziran 2018 14:43

Bitlis Belediyesinden kaldırım mücadelesi

Bitlis Belediyesi, kaldırımları yaya akışını engelleyecek şekilde işgal eden iş yerlerine yönelik denetim gerçekleştirdi.

Bitlis Belediyesinden kaldırım mücadelesi

26 Haziran 2018 14:43


Bitlis Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, vatandaşlardan gelen yoğun şikayetler doğrultusunda kaldırım işgaline son vermek için konunun muhatapları olan işletme sahiplerine uyarılarda bulundu. Özellikle ana cadde üzerinde gerçekleştirilen denetimlerde, uyarıları dikkate almayan işletme sahiplerinin kaldırım işgali önlenerek Bitlislilerin güvenli yaya akışı sağlandı. Kaldırım işgalleri nedeniyle vatandaşlardan çok sayıda şikâyet aldıklarını da vurgulayan Bitlis Valisi ve Belediye Başkan Vekili İsmail Ustaoğlu, Bitlis’in ekonomik kalkınması için esnafa her zaman büyük önem verdiklerini, ancak işletme sahiplerinin de, kaldırımların yayalar tarafından kullanılması konusunda hassasiyet göstermesi gerektiğine işaret etti. Kadınlar, çocuklar, yaşlılar ve engelli vatandaşların kaldırımları kullanarak kendilerini oluşabilecek kazalardan korurken, buralara tezgâh ve ürün koyulmasının ulaşımı aksattığını belirten Başkan Vekili Ustaoğlu, “Bizler denetimlerimiz ile kaldırımları tekrar gerçek sahipleri olan vatandaşlarımızın kullanımına uygun hale getiriyoruz. Esnafımızın bu kurallara uygun hareket edeceğine inanıyorum” dedi.




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