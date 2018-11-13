Bitlis Belediyesinden kışa hazırlık toplantısı

Türkiye'de kar yağışının en fazla olduğu iller arasında yer Bitlis'te, vatandaşların kardan dolayı mağdur olmaması için Bitlis Belediyesi hazırlıklara başladı. Makam odasında Belediye Birim Müdürleri ile bir araya gelen Bitlis Belediyesi Başkan Yardımcısı Hüseyin Aras, kardan dolayı vatandaş mağduriyetini en aza indirmek için ellerinden gelen tüm gayreti sarf edeceklerini söyledi. Kışın kentte kar yağışının çok fazla olduğunu belirten Aras, “Bitlis karın başkenti olarak biliniyor. Gerek kent merkezi gerekse mahalle aralarında biriken karlardan dolayı ulaşımın aksamaması için çaba göstereceğiz. 24 saat araçlarımız vardiyalı olarak kar temizleme çalışmaları yürütecek. Bu konuda kriz masası oluşturacağız. Herhangi bir aksaklık olduğunda en hızlı şekilde müdahale edeceğiz. Kentimizi 6 bölgeye ayırdık. Her bölgeden birim müdürlerimizi sorumludur. Herhangi bir sıkıntıda müdürlerimiz direk müdahale edecekler” didi.