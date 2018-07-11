Bitlis Belediyesinden okullara basketbol sahası

Bitlis Belediyesi, özellikle çocukların spora yönlendirilmesi amacıyla başlatılan çalışmalar kapsamında 15 okulun bahçesine basketbol sahaları yapılıyor. Bitlis Valisi ve Belediye Başkan Vekili İsmail Ustaoğlu, çocukların boş zamanlarını sporla değerlendirmeleri için kentin farklı noktalarına spor sahaları yaptıklarını belirtti. Başkan Vekili Ustaoğlu, “Bu amaç doğrultusunda çocuk oyun grupları yaptık. Bunlar bizim belediye hizmetleri kapsamında kentin en ücra köşesindeki yavrularımıza ve mahalle halkına ulaşabilme adına yaptığımız güzel hizmetlerdir. Çocuklarımızın kötü alışkanlıklara bulaşmaması için onları spora yönlendirmeye çalışıyoruz. Çocuklarımıza sportif, kültürel ve sosyal hizmetler sunarak, vatana millete faydalı bireyler olmaları için ne gerekiyorsa yapmaya çalışıyoruz. Onlar geleceğimizin teminatıdır” dedi.