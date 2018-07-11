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11 Temmuz 2018 15:11

Bitlis Belediyesinden okullara basketbol sahası

Bitlis Belediyesi, altyapı çalışmalarının yanı sıra spora da büyük destek verirken, öğrencileri spora kazandırmak amacıyla kentin farklı noktalarına spor sahaları yapıyor.

Bitlis Belediyesinden okullara basketbol sahası

11 Temmuz 2018 15:11


Bitlis Belediyesi, özellikle çocukların spora yönlendirilmesi amacıyla başlatılan çalışmalar kapsamında 15 okulun bahçesine basketbol sahaları yapılıyor. Bitlis Valisi ve Belediye Başkan Vekili İsmail Ustaoğlu, çocukların boş zamanlarını sporla değerlendirmeleri için kentin farklı noktalarına spor sahaları yaptıklarını belirtti. Başkan Vekili Ustaoğlu, “Bu amaç doğrultusunda çocuk oyun grupları yaptık. Bunlar bizim belediye hizmetleri kapsamında kentin en ücra köşesindeki yavrularımıza ve mahalle halkına ulaşabilme adına yaptığımız güzel hizmetlerdir. Çocuklarımızın kötü alışkanlıklara bulaşmaması için onları spora yönlendirmeye çalışıyoruz. Çocuklarımıza sportif, kültürel ve sosyal hizmetler sunarak, vatana millete faydalı bireyler olmaları için ne gerekiyorsa yapmaya çalışıyoruz. Onlar geleceğimizin teminatıdır” dedi.




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