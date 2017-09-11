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11 Eylül 2017 16:14

Bitlis Belediyesinden oyun parkı

BİTLİS (İHA) – Bitlis Belediyesi, kent genelindeki mahallelerde başlattığı park yapım çalışmasını hızlandırdı.

Bitlis Belediyesinden oyun parkı

11 Eylül 2017 16:14


İçişleri Bakanlığınca görevlendirme yapılan Bitlis Belediyesi, belirlenen program dâhilinde bir yandan kentteki kullanım ömrü geçmiş güven arz etmeyen mevcut çocuk oyun parklarını yeni nesil oyun grupları ile yenilerken, diğer yandan da parkı olmayan mahallelere modern çocuk parkları kazandırıyor. Fen İşleri Müdürlüğü, kent merkezi ve kırsal mahalle ayrımı yapmaksızın yürüttüğü çalışmalar kapsamında çocuklar için yeni oyun alanları yapıyor. Çocukların hizmetine sunulan modern oyun parkları hem estetik bir görünüme hem de çocukların daha güvenli oyunlar oynamasını sağlayacak bir yapıya kavuşturuluyor.


Bitlis’teki mahallelerin çehresini değiştirmek, güzelleştirmek ve çocuklar için yeni oyun alanları oluşturmak amacıyla çalışmalarını aralıksız sürdürdüklerini belirten Bitlis Belediye Başkan Vekili İsmail Ustaoğlu, “Kent genelinde çocuk parklarının sayısını arttırmaya devam ediyoruz. Aynı zamanda parkların çevresine yapacağımız yeşillendirme ve düzenleme çalışmaları ile parklar hem güzel görünüm kazanacak, hem de parkları yetişkinlerin de çocuklarıyla birlikte zaman geçirebilecekleri yerler haline getireceğiz” dedi.




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