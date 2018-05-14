Bitlis Belediyesinden tiyatro gösteri

Hakan Tuzcu tarafından yazılan ‘Orman’ adlı çocuk oyunu, doğada yaşayan hayvanların birlik, beraberlik ve dostluklarını konu alıyor. İnsanların bilinçsiz avlanması sonucu nesli tükenen hayvanları ele alan Bitlis Belediyesi Tiyatro Ekibi, insanlar tarafından doğanın bilinçsizce kirletmesi ve piknik ateşlerinden çıkan orman yangınları konusunu ele aldı.

10 kişilik oyuncu kadrosunun tamamı ortaokulu öğrencilerinden oluşturan Bitlis Belediyesi Tiyatro Ekibi, iki aylık eğitimin ardından ‘Orman’ adlı tiyatro oyununu Bitlis Belediyesi Toplum Destek Merkezinde, Kurtuluş İlkokulu öğrencileri için sahneledi.

Doğal çevreye verilen zararlar, kimyasal atıkların çevreye zararları, hayvanların bilinçsiz bir şekilde avlanması ve bunun yanı sıra elverişsiz koşullarda yaşayan hayvanlar, ormanların bilinçsizce kirletilip tahrip edilmesi gibi konuları ele alan tiyatro ekibi, öğretmen ve velilerden tam not aldı.