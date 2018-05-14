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14 Mayıs 2018 17:18

Bitlis Emniyet Müdürlüğünden engellilere sinema jesti

Bitlis Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü, 40 engelli öğrenciye sinema filmi izlettirdi.

Bitlis Emniyet Müdürlüğünden engellilere sinema jesti

14 Mayıs 2018 17:18


10-16 Mayıs Engelliler Haftası münasebetiyle Bitlis Ahmet Eren Uygulama Okulundaki 40 öğrenci ve öğretmenleri için İl Emniyet Müdürlüğü konferans salonunda sinema etkinliği düzenlendi. Buz Devrinin son filmi Büyük Çarpışma animasyon filmini izleyen çocuklara; mısır patlağı ve içecek ikramı yapıldı.


Polislerle birlikte film izleyen çocuklar ve öğretmenler, etkinlikten duydukları memnuniyeti dile getirdiler.


Konuyla ilgili Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada ise, “Yapılan etkinlikle birlikte engelli öğrencilerin yapılan sosyal etkinlik ve faaliyetlerle moral ve motivasyonlarını arttırmak, engelliler konusunda toplumsal duyarlılığın arttırılmasını sağlamak amaçlanmıştır” denildi.




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