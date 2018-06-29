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29 Haziran 2018 17:19

Bitlis emniyetinden çocuk karılmalarına önlem

Bitlis Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü tarafından Kur’an Kursları ve camilerde çocuk kaçırılmalarına ve boğulmalara yönelik sunum gerçekleştirdi.

Bitlis emniyetinden çocuk karılmalarına önlem

29 Haziran 2018 17:19


Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada il genelinde bulunan Kur’an Kursu ve camilerde son dönemlerde artış gösteren çocukların kaçırılma kaybolma olayları ve boğulma olayları üzerine sunum çalışmaları yapıldığı bildirildi.


Açıklamanın devamında ise, “Kursa devam eden çocuklara dikkat etmesi gereken genel güvenlik konuları, yabancı şahıslara karşı tutumları ve kendilerine yaklaşan tanımadıkları kişilere karşı göstermeleri gereken davranışlar anlatılmış uyarılarda bulunulmuştur. Sunum esnasında ve sonrasında çocukların soruları yanıtlanmış soru cevap şeklinde verimli bir çalışma yapılmıştır. Boğulma olaylarına karşı il merkezinde bulunan esnaf ve vatandaşlara broşürler dağıtılmış bilgilendirme çalışması yapılmıştır. Boğulma ve çocukların kaçırılması olayları ile ilgili olarak Bitlis İl Müftülüğü ziyaret edilmiş ve Cuma hutbesinde bu konularda duyuru yapılıp uyarılarda bulunulması görüşülmüştür. Bitlis Emniyet Müdürlüğü olarak suç ve suçun oluşmasını önleyici faaliyetler konusunda çalışmalarımız hız kesmeden devam edecektir” denildi.




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