Bitlis esnafı Gaziantep’i ziyaret etti

Gaziantep’te “Sokak Sağlıklaştırması Projesi” kapsamında yapılan ve yapılacak çalışmaları yerinde görmek için kente giden 45 kişilik Bitlis esnafı, tarihi eserlerin bu çalışmalarla gün yüzüne çıktığını ve aynı çalışmaların Bitlis’te de yapılmasını istediklerini söyledi. Yaptıkları gezi ile ilgili bilgi veren Bitlis Belediyesinde görevli Harita Mühendisi Barış Sayında, Bitlis’te devam eden “Sokak Sağlıklaştırması Projesinin” daha sağlıklı olmasını amaçladıklarını ve bu kapsamda kentteki bir grup esnafı hem gezmek hem de yapılan çalışmaları incelemek için Gaziantep’e getirdiklerini söyledi. Bitlisli esnafın Gaziantep’i ve yapılan çalışmaları çok beğendiklerini belirten Sayında, “Bitlis’te sokak sağlıklaştırma çalışması yapıyoruz. Yaklaşık 2 kilometrelik alanda 126 esnafımızın dükkânını ve esnafın bulunduğu caddeyi yeniliyoruz. Bunun için pilot il olarak Gaziantep’i seçtik. 45 esnafımızı Antep’e getirdik. Gaziantep’i görüp Bitlis’e de ne yapacağımızı görsünler istedik. Esnafımız, Gaziantep’i çok beğendi. En çok temizlik ile trafik akışını beğendiler. Bunları Bitlis’e de istiyorlar. Esnaf kardeşlerimiz buradaki esnaflardan gerekli olan bilgileri de aldılar. Bizler de onların buradaki esnaflardan aldıkları bilgileri değerlendireceğiz” dedi.

45 kişilik esnaf grubu olarak kente geldiklerini belirten esnaflardan Faysal Erem ise, Bitlis’in 7 bin yıllık tarihi olan bir şehir olduğunu, kentin tarihinin gün yüzüne çıkması için yıllardır beklenen bir özlem olduğunu söyledi. Erem, "Bizi Gaziantep’e gönderen Belediye Başkan Vekili İsmail Ustaoğlun’a teşekkürlerimizi sunuyoruz. Çünkü yapılacak projenin bir bölümü Gaziantep’e bakılarak yapılacak. Başkanımızın bizleri Gaziantep’e göndermesiyle buraya geldik. Bunların arasındaki eksileri ve artıları görmek için biz yaklaşık 45 kişilik bir esnaf grubu olarak Gaziantep’e geldik. Bitlis kış aylarında şartları çok zor olan bir ilimiz olduğu için Gaziantep ile Bitlis arasında elbette farklılıklar olacaktır. Bazı küçük eksiklikler var, inşallah bunlar giderilecektir. Gaziantep’e dün geldik, bugün de gezdik” diye konuştu.

Yürütülen projenin hayata geçirilmesinin çok önemli olduğunu anlatan Erem, sözlerini şöyle devam etti:

“Bizler başkanımızla istişaremizi yaptıktan sonra bir karar vereceğiz. Gerçekten de projemiz Bitlis’in tekrar hayata geçirilmesi için çok önemli bir projedir. Çünkü Bitlis 7 bin yıllık tarihi olan bir ilimiz olduğu için yıllardır beklenen bir özlem, yıllardır beklenen bir İpekyolu projesi var. İpekyolu projesiyle Bitlis İran’a, Hazar Gölü’ne uzanacak kadar ticari hacmi olan bir ildir. Gaziantep her zamanki gibi çok güzel. Misafirperverliği konusunda gerek Antepliler, diğer arkadaşlar ve işi alan firma yetkilileri olsun bize güzel bir ev sahipliği yaptılar. Herkese sonsuz teşekkürlerimizi sunuyoruz. Gaziantep’i anlatmaya gerek yok. Gaziantep’i gelip görmek lazım. İnşallah Bitlis de bir Gaziantep, Mardin ve Şanlıurfa gibi tarihi bir şehir olacaktır. Ticari hacmine ulaşacaktır.”