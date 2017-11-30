Bitlis her yönüyle İstanbul’da tanıtılıyor

Bitlis; kültürü, yemekleri, el sanatları ve birçok yönüyle İstanbul’da 4 gün boyunca tanıtılacak. Bitlis Valisi ve Belediye Başkan Vekili İsmail Ustaoğlu, kadim bir şehirden dünyanın en güzel şehrinde olmaktan son derece mutlu olduklarını söyledi. Vali Ustaoğlu, "Bitlis Tanıtım Günlerini bugün hayırlısıyla açıyoruz. Bu tarihi kadim şehri, İstanbul halkına tanıtmaktan büyük onur duyacağız. Bu şehrin güzelliklerini bütün Türkiye ile paylaşmaktan, tanıtmaktan büyük gurur duyuyoruz. Mayıs ayında da Ankara’da yapmayı planlıyoruz" dedi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Bitlis Milletvekili Vedat Demiröz ise, Bitlis’i İstanbullulara tanıtmaya çalışacaklarını belirterek, “Türkiye’ye içeriden ve dışarıdan birçok saldırı olduğunu hep birlikte görüyoruz. Birlik ve beraberliğe en çok ihtiyaç duyduğumuz dönemleri yaşıyoruz. Burada da birlik ve beraberliğimizi herkese göstereceğiz" diye konuştu.

Dünya üçüncüsü karakovan balı İstanbul’da

Bitlis Tanıtım Günlerinde 2017 Dünya Arıcılık Kongresinde dünya üçüncüsü seçilen karakovan balını tanıtacak olan Bitlisli balcı Ferhat Naci Ersan da, tanıtım günlerinde temsilde adaletin çok önemli olduğuna değinerek, şunları söyledi:

"Amacımız Bitlis’i aslına uygun olarak insanları aldatmadan temsil edebilmektir. Dünya üçüncüsü seçilen Bitlis balının satışı 150 ila 200 lira arasında olacak. Bunun nedeni ise, balımız üretilirken tamamen organik olması, fiyatının bu seviyelerde olmasına etki ediyor. Bitlis balını dünya üçüncülüğüne taşıyarak hem Bitlis hem de ülkemiz açısından çok önemli olan bir başarı elde ettik. Çok çeşitli bitki ve bitkisel kaynaklı ballarla katıldığımız yarışmada, ticari alanda dünya üçüncüsü olarak ilimize bu gururu yaşatmış bulunmaktayız. Şimdilerde ortalıkta bir bilgi kirliliği de yaşanmakta. Bireysel alanda ikinci olan illerde mevcut, ama balcılığın en üst kategorisi olan ticari alanda ülkemize 110 ülke arasından bu gururu yaşatmış bulunuyoruz."

Bitlisli bal üreticisi Ersan, hakiki ve sahte bal arasında ayrımı fark etmenin çok zor bir durum olduğunu kaydederek, "Dünyada taklidi en kolay ürün baldır. Durum böyle olunca da sahte ballar hakiki bal gibi gösterilip yüksek fiyatlara alıcı bulabiliyor. Hakiki ve sahte balın en önemli ayrımı, satıcının vicdanı ile cüdanı arasında belirlenebilir" dedi.

Bitlis Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Medeni Avcil ise, tanıtım günlerinin Bitlis’in folklorunu, kültürünü, yöresel ürünlerini, doğal güzelliklerini bir bütün olarak göstermek adına çok önemli bir etkinlik olduğunu söyledi. Avcil, “Bu durumun ticari bir potansiyele sahip olması ilimiz ekonomisi açısından da çok önemli bir durumdur. Bizde burada Bitlis balını tanıtmaya geldik. Bitlis balı dünyadaki bütün ballardan daha üstündür. Bu yapılan yarışmalarla ve tahlillerle gerekli belgelerle de tescillenmiştir. Amacımız hem Bitlis balını İstanbullu vatandaşlarımıza tanıtmak hem de her alanda Bitlis balının önünü açmaktır. Tanıtım günleri 4 gün sürecek, bizde kendi hazırladığımız sunumlarla Bitlis’in tanıtımı için elimizden geleni yapacağız" diye konuştu.

Ceviz fidanı yetiştiricisi Mehmet Akkoyun da, İstanbul Maltepe’de Adilcevaz cevizini tanıtacağını ve ceviz severlere ikramlarda bulunacağını belirterek, "Şu anda İstanbul Maltepe’de Bitlis Tanıtım Günlerinde ilimizin tanıtımını yapıyoruz. Tanıtım günlerine getirdiğimiz ürünler tamamen doğal ve Bitlis-Adilcevaz yöresel ürünleridir. Bir evin kuruyemiş olarak ihtiyacını karşılayacak tüm ürünler standımızda mevcuttur. Bu ürünlerin en önemlisi de dış kabuğu ince, içi beyaz ve yağ aroması fazla olan hakiki Adilcevaz cevizidir. Cevizin yanında şekerpare kurusu, incir kurusu ve sayamadığımız daha birçok ürünle burada gerek Bitlis’ten uzak olan hemşehrilerimize ve İstanbullu vatandaşlarımıza hizmet veriyoruz. Bizim asıl işimiz ceviz fidanı yetiştiriciliği yapmak. Bu fidanın özelliği bin 500 rakımlarda bile yetişmesidir. Bu da Allah’ın bir lütfüdür. Çünkü soğuk iklim şartlarına dayanıklı olan ceviz ağacında haşere ve zararlı bakteriler yaşayamıyor. Bu durumda yetiştirdiğimiz cevizin temiz ve sağlıklı olmasında en büyük etkendir. Yetiştirdiğimiz fidanlar kısa sürede verim verebilecek duruma geliyor. Kalite oranı yüksek olan bir ceviz türüdür ve yetiştirdiğimiz fidanlarla Türkiye’nin her yerinde bahçe kurabiliyoruz ve cevizimizi bir yiyen bir daha vazgeçemiyor” şeklinde konuştu.

Bal, ceviz ve yöresel gıdaların yanında el sanatları stantlarının da olduğu Bitlis Tanıtım Günlerinde, baston başta olmak üzere harik ve el işçiliğiyle üretilmiş birçok ürüne vatandaşlar büyük ilgi gösteriyor.