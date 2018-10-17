Bitlis il istihdam ve mesleki eğitim kurulu toplantısı yapıldı

Bitlis'te İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu Ekim ayı olağan toplantısı gerçekleştirildi.

Bitlis Vali Yardımcısı Tekin Erdemir, başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda il düzeyinde istihdam ve mesleki eğitim politikalarının oluşturulması gibi konular konuşuldu. Erdemir, yaptığı kısa konuşmasında toplantının istihdamı koruyucu geliştirici ve işsizliği önleyici tedbirler ile mesleki eğitim uygulamalarının izlenmesi ve değerlendirilmesine yönelik çalışmaları kapsadığını belirtti. Çalışma ve İş Kurumu Bitlis İl Müdürü Mücahit Gülmez, ise 2018 yılı faaliyetlerini içeren bir sunum yaptı.