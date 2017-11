Bitlis İl Özel İdaresi kışa hazır

Kış mevsiminin oldukça çetin geçtiği Bitlis’te, İl Özel İdaresi hizmet vereceği 350 köy ve 262 mezra için hazırlıklarını tamamladı. 40 milyon TL’lik yaz sezonu programlarını bitirip, tamamıyla kışa adapte olduklarını söyleyen İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Adem Aydoğdu, yaklaşık 4 aylık kış mevsimi için de karla mücadeleye 4 milyon TL ödenek ayırdıklarını söyledi. Aydoğdu, "Bugün itibari ile yazlık yapılmış olan programlarımızı sonlandırdık. Bugünden itibaren karla mücadele dönemini başlatmış bulunmaktayız. Yaz döneminde İl Özel İdaresi olarak 40 milyon TL’lik yatırım programlarımızı bitirdik. Karla mücadelenin tek bir komplekste toplanması, ilçelerimizde daha hızlı bir şekilde fayda sağlamak amacıyla 2 bin 349 kilometre köy yolu ağımızla 350 köy ve 262 mezrada karla mücadelemizi devam ettireceğiz. Karla mücadeleyi yaparken 6 ilçe özel idare müdürlüğü ve 10 şantiyede toplam 90 personelle beraber 7 tane dozer, 4 tane rotatif, greyder, büyük kepçe, kamyonlarımız ve servis araçlarımız olmak üzere yaklaşık 60 tane iş makinesiyle gece gündüz demeden vatandaşlarımıza bu güzel hizmeti sunacağız" diye konuştu.

"Asılsız ihbarlar hem milli gelirimizi sekteye uğratıyor hem de çalışanlarımızın performanslarını düşürüyor"

Asılsız ihbarlar ile ilgili de açıklama yapan Aydoğdu, "Her zaman bunu söylüyoruz, bir ihbara giderken bakıyoruz ki sonuç asılsız çıkıyor. Ama diğer tarafta Allah korusun bir can kaybı olabilir. Bunlara dikkat edilmesi gerektiğini ve birbirimizi uyarmamız gerektiğini düşünüyorum. Karla mücadelede olan arkadaşlarımız bazen şantiyelerde kalıyorlar, evlerine gitmiyorlar. Bizler halkımız için hizmete muhtacız, hiçbir zaman hizmete doymak nedir bilmiyoruz. Çünkü sağ olsun devletimiz ve büyüklerimizin desteği ile bu karla mücadele dönemini atlatacağımıza inanıyoruz. Bitlis’in de güzel bir sözü aklıma gelmişken söylemek istiyorum. ‘Bitlis’in karı gökte kalmaz’ deriz. Her zaman, her saatte, her türlü afete hazırlıklı durumda olmalıyız. Bizler tüm tedbirlerimizi aldık. Ekiplerimize diğer kamu kurumlarıyla istişareli bir durumda, bunu devam ettiriyoruz. Valimizde bire bir takip ediyor. İnşallah bu sezonu da güzel bir şekilde atlatacağımıza canı gönülden inanıyoruz" şeklinde konuştu.

"Biz yıllık 10-15 metre kar ile mücadele veriyoruz"

Her sene karla mücadelede yaklaşık 4 milyon TL ödenek ayırdıklarını kaydeden Bitlis İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Adem Aydoğdu, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Karla mücadelede yaptığımız bütün masraflar ilkbahar aylarında 4-5 katı bize daha fazla mal oluyor. Çünkü batıda bu karla mücadele yokken, biz yıllık 10 ile 15 metre kar ile mücadele veriyoruz. Bunların hepsi bize bir tahribat olarak geri dönüyor. Yani yatırımın ilerlemesi gerekirken bundan dolayı geriden başlıyoruz. Yaptığımız bu masrafta hiçe gitmiş gibi oluyor. Fakat bizde bunu rahmete ve berekete sayıyoruz. Gerek Ankara AFAD nezdinde destekleniyoruz, gerekse kendi bütçemizden ayırıyoruz. Bu yılki karla mücadele aralık ayında başlayacak, 2018’in Mart ayının ortalarına kadar devam edecek. Hem iş makinesi yönünden güçlüyüz hem de personel arkadaşlarımız bu konunun uzmanı haline geldiler. Karla mücadele için ek taleplerimiz oluyor, fakat bütçeler Ankara bütçeli olduğu için genelde ek bir bütçe gelmiyor, ama eşdeğer güdümlü bir bütçe geliyor. Yani AFAD kanalıyla bize yakıt, yedek parça ve köylerin altyapısı yönüyle de bir bütçe geliyor. Bu Türkiye’de her yerde kullanılmıyor, fakat bu bizim taleplerimizi karşılamıyor. Ancak biz bunu daha da hızlandıracağız, çünkü bu yatırıma da dönmüyor. Havadan giden bir para gibi karla beraber gidiyor. Araç ve ekipmanlarımızı personel arkadaşlarımız kışa hazır etmek için cumartesi ve pazar demeden çalışarak iş makinelerimizi hazır hal getirdiler. Bugün itibari ile bizler 3 grup olarak Whatsapp grubu oluşturuyoruz. Birinci grupta valimiz içinde olmak üzere yüksek düzeyde olacak. İkinci grubumuz ise özel idaresi birim amirleri olacak. Üçüncüsü ise kendi şantiyelerimizde oluşan arızaları ekiplere bildirmek ve acil müdahale için aynı zamanda Bitlis basını da içinde olacak. Çünkü her kış aylarında bu derdi bizimle beraber çekiyorlar."