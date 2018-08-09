“Bitlis” konulu belgesel filminin gösterimi yapıldı

Bitlis’in düşman işgalinden kurtarılışının yıldönümü etkinlikleri çerçevesinde gerçekleştirilen film gösterimi programı, Tatvan Yaşam AVM’de bulunan sinema salonunda gerçekleştirildi. Film gösterimi öncesinde kısa bir selamlama konuşması yapan Tatvan Ticaret ve Sanayi Odası (TATSO) Başkanı Bilal Adabağ, hazırlanan belgesel filmi ve Bitlis Kent Belleği projesinin önemine vurgu yaparak, emeği geçenlere teşekkürlerini iletti.

Daha sonra ise, Bitlis’in unutulmuş, unutturulmuş, kaybolmaya yüz tutmuş hafızasını geri getirmek amacıyla hazırlanan belgesel filmin gösterimi yapıldı. İzleyenleri nostaljiye götüren film, izleyenler tarafından büyük bir beğeni topladı.

Çok sayıda davetlinin katıldığı Bitlis belgesel filminin gösterim programı verilen kokteyl programıyla sona erdi.

Düzenlenen programa TATSO Başkanı Bilal Adabağ, TATSO Yönetim Kurulu ve meclis üyeleri, Bitlis Genç İşadamları Derneği (BİGİAD) Yönetim Kurulu ve üyeleri, kurum amirleri, STK temsilcileri ve çok sayıda davetli katıldı.