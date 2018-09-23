Bitlis Medeniyet Platformunda görev değişikliği

Bitlis'te 81 sivil toplum kuruluşundan oluşan Bitlis Medeniyet Platformunda görev değişikliğine gidildi.

Bitlis'te sivil güç oluşturmak ve tartışılarak sorunlara çözüm yolları bulunması amacıyla oluşturulan Bitlis Medeniyet Platformu, yeni başkanını seçti. Birlik Vakfı Bitlis İl Başkanlığı binasında düzenlenen toplantı sonucunda Maşallah Albeni, platformun başkanlık görevini Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) İl Temsilcisi Cihad Veysel Aki'ye devretti.

Albeni, devir teslimde yaptığı konuşmada, çok zorlu bir süreçte platformu bugüne taşıdıklarını dile getirdi. Platformda çok önemli görevler icra ettiklerini belirten Albeni, "Bu platformu çok dertli bir dönemde devraldık. Sizin desteklerinizle platformu önemli noktalara taşıdık. Şimdi de 6. ayımızın sonunda bir görev değişikliği yapacağız. Yeni dönemin dönemimizden daha iyi olacağına inanıyorum. Bu noktada üzerimize düşen ne varsa yapmaya hazırız. Şimdiden yeni başkanımıza başarılar diliyorum" dedi.

Bitlis Medeniyet Platformu Başkanlığına seçilen TÜGVA Bitlis İl Başkanı Cihad Veysel Aki ise, platformun Bitlis'te güzel bir birlik ve beraberlik oluşturduğunu, zor günlerde ise önemli işlere imza attığını söyledi. Platformun gelecekte çok daha sağlam bir yapı ile hizmet etmesi için yeni dönemde etkin bir çalışma ortaya koyacaklarını dile getiren Aki, platformun kurucu başkanları ve dönem başkanlarına teşekkürlerini iletti. Aki, "Kurucu başkanlarımızın ilk gün ortaya koydukları irade ve hedefleri bugün daha ileriye taşıyarak tüm sivil toplum örgütlerimiz ile Bitlis'in tüm sorunlarıyla alakadar olma, çözümler üretme gayretimiz hiç eksilmeden devam edecek. Tekrar bu vesile ile tüm sivil toplum örgütü başkanlarımıza bizi bu göreve lâyık gördükleri için teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Görev değişikliğinin ardından hizmetlerinden dolayı Albeni'ye plaket takdim edildi.