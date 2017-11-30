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30 Kasım 2017 23:39

Bitlis Mutki’de terör operasyonu

Bitlis’in Mutki ilçesinde yürütülen terör operasyonunda 6 sığınak ve yaşamsal malzemeler ele geçirildi.

Bitlis Mutki’de terör operasyonu

30 Kasım 2017 23:39


Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:


"Kavakbaşı köyü kırsalında, BTÖ mensuplarını bulmak, etkisiz hale getirmek, kullanmış oldukları sığınak, barınak ve depoları imha etmek maksadıyla, 30 Kasım 2017 günü 03.00-16.00 saatleri arasında Mutki ve Güroymak İlçe Jandarma Komutanlığı unsurları, güvenlik korucuları ile Şehit GK Rıfat KAYA-92 Operasyonu icra edilmiştir. Operasyon kapsamında; icra edilen arazi arama faaliyetlerinde 6 adet sığınak tespit edilmiş, sığınaklar içerisinde çok sayıda muhtelif yaşam ve gıda malzemesi ele geçirilmiştir. Mutki Cumhuriyet Başsavcılığına bilgi verilerek tespit edilen sığınaklar kullanılamaz hale getirilmiş, yaşam ve gıda malzemeleri yerinde imha edilmiştir. Güvenlik güçlerimiz bölge halkımızın da desteği ile huzur ve güvenliği sağlamak maksadıyla, ilimiz genelinde teröristlerle mücadelesini kararlılıkla sürdürecektir."




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