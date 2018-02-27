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27 Şubat 2018 14:43

Bitlis ‘Okuma Yazma Seferberliği’ başlatıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan tarafından başlatılan ‘Okuma Yazma Seferberliği’, Bitlis’te de start aldı.

Bitlis ‘Okuma Yazma Seferberliği’ başlatıldı

27 Şubat 2018 14:43


Bitlis Milli Eğitim Müdürü M. Emin Korkmaz, kentte 20 binin üzerinde okuma yazma bilmeyenin olduğunu belirtti. Bitlis Valisi İsmail Ustaoğlu’nun ilçe kaymakamlıklarına konuyla ilgili genelge gönderdiğini ifade eden Korkmaz, “Bulduğumuz herkesi sisteme dahil edeceğiz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın başkanlığında ve eşi Emine Erdoğan himayesinde Türkiye’de her bireyin okuma yazmayla buluşması için okuma yazma seferberliği başlatılmıştır. Bu bağlamda bizim ilimizde de Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) verilerine göre 20 binden fazla vatandaşımız okuma yazma bilmiyor durumundadır. Valimiz, Milli Eğitim Bakanlığımızın genelgesine atıfta bulunarak bir genelde çıkararak ilçe kaymakamlıklarına gönderdi. Bunun yanı sıra iki defa ilçe halk eğitim merkezi müdürlerimizle bir toplantı yaptık. Şu anda onların tespitini yapıyoruz. İlimizdeki tüm müstakil okul müdürleri ile birleştirilmiş okul müdürlerinin toplantıları gerçekleşti. Bu toplantılarda onlarında yine öğrenci alacakları çevrelerden okuma yazma bilmeyen insanların tespitini yapıyoruz. 5 Mart’ta bunun startını veriyoruz. Bu tarih itibari ile tüm ilimizde 5 Mayıs’a kadar biz bu sayıyı eritmeye çalışacağız. TÜİK verilerinin bir kısmı ya yaşlıdır, ya ölmüştür ya da göç etmiştir. Yinede elimizde bulunan 20 bin rakamını belirlenen tarihe kadar yüzde 80 ile 85 kısmını eritmeye çalışacağız. Bu çalışmalar kapsamında bulduğumuz okuma yazma bilmeyen her kim varsa sisteme dahil edeceğiz” dedi.




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