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10 Mayıs 2018 21:55

Bitlis polisi kargocuları şüpheli paket hususunda bilgilendirdi

Bitlis Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri ildeki kargocuları şüpheli paket hususunda bilgilendirdi.

Bitlis polisi kargocuları şüpheli paket hususunda bilgilendirdi

10 Mayıs 2018 21:55


Konuyla ilgili olarak Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, kargo şirketlerinin şüpheli paket ve şahıslar konusunda bilgilendirme yapıldığı bildirildi.


Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:


“İlimiz genelinde faaliyet gösteren kargo şirketlerinin büroları ziyaret edilerek büro çalışanlarına yönelik şüpheli paket ve şüpheli şahıslar konusunda bilgilendirme çalışması yapılmıştır. Çalışanlara kendilerine gelen paketlerin kabul aşamasından önce gerekli güvenlik kontrollerinden ve aşamalarından geçirmeleri, özellikle resmi kurum ve kuruluşlara gönderilmek istenen paketler konusunda daha duyarlı ve dikkatli bulunmaları, şüpheli kişiler ve paketlerle karşılaşmaları durumunda 155 polis imdat hattına ulaşmaları gerektiği anlatılmıştır. Bitlis Emniyet Müdürlüğü olarak önleyici polislik hizmetleri kapsamında bilgilendirme ve bilinçlendirme faaliyetlerine hız kesmeden devam edilecektir.”




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