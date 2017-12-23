Bitlis polisinden eroin satıcılarına darbe

Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada çarşı merkezinde sokak satıcılarının tespiti ve deşifre edilmesine yönelik yapılan çalışmalarda F.T. ve Y.G isimli şahıslara müdahale edildiği bildirildi. Valilikten yapılan açıklamada şu ifadelere verildi:

“F.T. isimli şahıstan satışa hazır vaziyette 78 parça halinde uyuşturucu Eroin maddesi ele geçirilmiştir. Olay ile ilgili yakalanan F.T. ve Y.G. isimli şahıslardan F.T. isimli şahıs uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan 23 Aralık 2017 tarihinde mevcutlu olarak sevk edildiği adli mercilerce tutuklanmıştır. Yine Emniyet Müdürlüğümüz Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince 23 Aralık 2017 günü ilimiz üzerinden batı illerine uyuşturucu madde sevkiyatı yapan şahıslara yönelik yapılan çalışmalarda bir seyahat firmasına ait yolcu otobüsü kontrol amacıyla durdurulmuş, görülen şüphe üzerine araçta yolcu olarak seyahat eden N.P. isimli bayan şahsın göğüs ve karın bölgesine gizlenmiş halde toplam daralı ağırlığı 1 kilo 042,7 gram uyuşturucu eroin maddesi ele geçirilmiştir.

Olay ile ilgili yakalanan N.P. isimli şahıs uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan 23.12.2017 tarihinde mevcutlu olarak sevk edildiği adli mercilerce tutuklanmıştır. İlimiz ve çevresinde suç ve suçlulara karşı yürüttüğümüz kararlı mücadelemiz devam edecektir” denildi.