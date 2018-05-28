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28 Mayıs 2018 17:24

Bitlis polisinden Ramazan yardımı

Bitlis İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü tarafından 52 aileye Ramazan yardımı yapıldı.

Bitlis polisinden Ramazan yardımı

28 Mayıs 2018 17:24


Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, Ramazan ayının paylaşım ve dayanışma ayı olduğu bildirildi. Açıklamada, “Devletimizin ve emniyet teşkilatımızın her zaman vatandaşlarımızın yanında olduğunu göstermek, birlik ve beraberliğimizi pekiştirmek amacıyla Bitlis Emniyet Müdürlüğü tarafından Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü koordinesinde ilimiz merkezinde ikamet eden ve mahalle muhtarlarımız ile birlikte tespit edilen ihtiyaç sahibi ailelere dağıtılmak üzere Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından temin edilen 52 adet Ramazan erzak paketi, TDP Şube Müdürlüğü personelimiz ve mahalle muhtarlarımız ile birlikte ihtiyaç sahibi ailelerin evlerine gidilerek dağıtımı yapılmıştır” denildi.




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