“Bitlis, Türkiye’nin yeni sağlık turizmi merkezi olabilir”

Dr. Osman Çetin, “Bitlis, doğal güzellikleri ve çevre ülkelere yakınlığı sayesinde bir sağlık turizm merkezine dönüştürülebilir” dedi.

Bitlis Eren Üniversitesi’nde düzenlenen Bitlis Ekonomi ve Kalkınma Çalıştayı’nda şehrin ekonomik kalkınmasına yönelik çok yönlü sunumlar yapıldı. Alibey Sağlık Grubu Yönetim Kurulu Başkanı ve aynı zamanda Uluslararası Diplomatlar Birliği (DMW) Yönetim Kurulu Üyesi olan Uzm. Dr. Osman Çetin, yaptığı konuşmada Bitlis’in sağlık turizmi sayesinde ekonomik açıdan kalkınabileceğini söyledi.

Dr. Çetin, “Sağlık turizmi dünyada 100 milyar dolarlık limiti aşarak, tüm ülkelerin iştahını kabartan bir konuma ulaşmıştır. Dünyanın farklı bölgelerinin ön plana çıkarabileceği ve farklı coğrafyalarda yaşayan insanlar için cazip gelecek değişik coğrafi özellikleri ve kültürel farklılıkları vardır. Bu farklılıklar dikkate alınarak her ülke hatta ülke içindeki farklı bölgeler mevcut şartlarına göre sağlık turizmi çeşitlerinden birini veya birkaçını ön plana çıkarabilir. Örneğin Bitlis’te doğal güzellikleri ve çevre ülkelere yakınlığı sayesinde bir sağlık turizm merkezine dönüştürülebilir” diye konuştu.

“Projeler, inşası ve sonrasında her sektör için önemli oranda istihdam sağlayacaktır”

Bitlis’in kendi bölgesinde sağlık turizmi merkezi olabileceğine dikkat çeken Dr. Çetin, geçmişte önemli ticaret yollarının buradan geçtiği ve Ahlat’ın Anadolu Selçuklu Devleti’ne başkentlik yaptığını söyledi. Öte yandan Bitlis’in Tahran, Bağdat, Nahçıvan, Tiflis, Erbil, Şam ve Beyrut gibi başkentlere yakın mesafede olduğunu ifade etti.

Bitlis’te yapılacak sağlık yatırımlarının devlet tarafından teşvikle destekleneceğini belirten Dr. Çetin şunları söyledi: “Devletimiz tarafından verilen teşvikler ve yapılan reklam giderlerinin tamamının vergiden düşmesi yatırımcıların projeleri için ciddi bir destek olacaktır. Projeler inşası ve sonrasında her sektör için önemli oranda istihdam sağlayacaktır. Bölgenin gelişimi ve başka yatırım ve yatırımcıları çekmesi, bölgenin bir cazibe merkezi olmasına sebep olacak ve kalkınma anlamında ciddi sonuçlar doğuracaktır.”