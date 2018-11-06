Bitlis Valisi Çağatay görevine başladı

Valilik bahçesinde yeni mesai arkadaşları tarafından karşılanan Vali Çağatay, kendisini bu göreve layık görenlere teşekkür etti. Vali Oktay Çağatay, “Beni bu göreve layık gören başta Cumhurbaşkanımıza, İçişleri Bakanımıza ve diğer devlet büyüklerimize şükranlarımı arz ediyorum” dedi.

Bitlislilerin hak ettiği kamu hizmetlerini en üst seviyede yürüteceklerini belirten Çağatay, “Bitlis Valiliğine atandığım 27 Ekim 2018 tarihinden beri çok yoğun bir ilgi ve destekle karşılanmış bulunuyorum. Şahsıma gösterilen bu büyük alakaya sizler aracılığı ile teşekkür ediyorum. Kadim şehir Bitlis ve Bitlis'imizin güzel insanlarına hizmet etme fırsatını bana takdir eden Yüce Mevla'ya şükürler olsun. Can ve mal güvenliği başta olmak üzere tüm kamu hizmetlerinden kıymetli Bitlislilerin hak ettiği en üst seviyede faydalanmaları için, inşallah bütün arkadaşlarımla beraber, zaman mefhumuna takılmaksızın tasarruf, adalet, verimlilik ilkelerinden ayrılmadan mevzuatımız sınırları dahilinde olmak üzere bürokrasinin gereksiz engellerini vatandaşımıza hissettirmeden hep birlikte çalışacağız. Benden önce bu görevi başarı ile yerine getiren ve hizmet bayrağını teslim eden başta Vali İsmail Ustaoğlu olmak üzere tüm valilerimize teşekkürlerimi sunuyorum. Beni bu göreve layık gören Cumhurbaşkanımıza, İçişleri Bakanımıza ve diğer devlet büyüklerimize şükranlarımı arz ediyorum” diye konuştu.